Evi işgal eden sincap önüne gelene saldırdı!

Son Güncelleme 3 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 02.01.2018 11:58 |3 saat önce

New York'ta yaşayan bir ailenin evini gözüne kestiren sincap, mutfağı ele geçirip içeri kimseyi sokmadı. Bunun üzerine güvenlik güçlerini arayıp yardım isteyen ev sakinleri, polislerin yaşadığı olay karşısında şaşıp kaldı.

Sincap evdeki polislere saldırdı

1 / 26 New York'ta polisler, evin mutfağını işgal edip kurabiyelerin hepsini yemeye çalışan sincabı yakalamak istedi. Başta ortalarda görünmese de işin aslı sonradan anlaşıldı.

2 / 26 Kısa süreli aramanın ardından polislerin amacını anlayan sincap, bir anda ortaya çıkarak güvenlik görevlilerinin üzerine atladı.

3 / 26 Bu saldırı karşısında ne yapacağını şaşıran polisler geri çekilerek kendilerini korumaya çalıştı.

4 / 26 Bir süre devam eden kovalamacanın ardından yaralanmadan yakalanan sincap, doğal ortamına bırakıldı.

5 / 26 CİNNET GETİREN KEDİ AİLEYİ REHİN ALDI ABD’de Portland kentinde bir evde yaşayan 18 kiloluk kedi, sinir krizi geçirince bir aileyi rehin aldı.

6 / 26 Bir odaya kaçan aile, 911'i arayarak yardım istedi.

7 / 26 Çiftin 7 aylık çocukları Jesse'nin kedinin kuyruğunu çekmesi sonucu sinirlenen hayvan aileye saldırarak yatak odasına saklanmalarına neden oldu.

8 / 26 Olay sonrası 911'i arayarak polislerden yardım isteyen Lee Palmer, kedilerinin kapının önünde beklediğini ve sinirli şekilde hırladığını ifade etti. Yetkililerden gelerek kendilerini kurtarmalarını isteyen Palmer, "Yatak odasına sıkışıp kaldık. Dışarı çıkmamıza izin vermiyor" şeklinde konuştu.

9 / 26 Olay sonrası eve gelen polis ekiplerinin kediyi yakalaması ise kolay olmadı.

10 / 26 Ekiplerden kaçarak buzdolabının üzerine çıkan kedi daha sonra ise kurulan tuzak sayesinde yakalandı.

11 / 26 Lee Palmer'ın sevgilisi Teresa Barker ise açıklamasında 7 aylık bebeklerinin kedinin kuyruğunu çektiğini ve hayvanın bu yüzden sinirlenerek kendilerine saldırmaya çalıştığını belirtti.

12 / 26 EVDE BESLENEN ASLAN MİSAFİRE SALDIRDI Bebekliğinden beri bir evde beslenen aslan misafir gelince saldırdı. Saldırıda genç hafif yaralandı.

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14 / 26 SAKİNLEŞTİRİP KAFESE KAPATTILAR Ailenin müdahalesiyle sakinleşen aslan kafesine kapatıldı.

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16 / 26 Genç, yaşadığı korku dolu anlardan aldığı pençe ve diş darbeleriyle sırtından yaralanarak kurtuldu.

17 / 26 DENİZ ASLANI KÜÇÜK KIZA SALDIRDI Kanada’da yaşanan olayda turistlik bir alanda mola veren aile deniz aslanının saldırısına uğradı. Ailenin küçük kızı deniz kenarında oynarken, biranda ortaya çıkan deniz aslanının saldırısına uğradı.

18 / 26 KALÇASINDA ISIRIP SUYUN İÇİNE ÇEKTİ Rıhtım üzerinde deniz aslanlarını beslemeye çalışan turist aile neye uğradığını şaşırdı.

19 / 26 Küçük kızları suyun yakınındaki banka tam oturduğu sırada suyun içinden bir deniz aslanı çıkıp kızı kalçasından ısırdı ve elbisesinden tutup suyun içine çekti.

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21 / 26 BABASI SUYA ATLAYIP KURTARDI Kız çocuğu çığlıklar içinde suya düştü. Hemen peşinden çocuğun babası suya atlayarak kızını kurtardı.

22 / 26 Olaydan sonra deniz aslanı tekrar suyun yüzeyinde görünmedi.

23 / 26 CANLI YAYINDA KÜÇÜK ÇOCUĞA SALDIRDI Meksika'da yayınlanan Con Sello de Mujer adlı televizyon programında canlı yayında programa annesi ile beraber katılan küçük bir çocuğa aslanın yaklaşmasına izin verilince, aslan çocuğu önce tırmaladı daha sonra ısırdı.

24 / 26 ANİDEN SALDIRDI Küçük kız çocuğu annesi ile beraber iki aslan terbiyecisi ve bir aslan ile programa katıldı. Aslan aniden küçük kız çocuğunun bacaklarını iki pençesi ile tuttu.

25 / 26 Küçük kızın annesi çığlıklar atan kızını aslanın pençelerinden kurtarmak için hamle yaptı. Annenin bu hamlesi aslanı daha fazla hiddetlendirince iki aslan terbiyeci devreye girip küçük kızı aslanın pençelerinden kurtarmaya çalıştı.