Evi tadilat yaparken çıkanlar şok etti

Buldukları plastik torbalar ve metal kutuları açınca şoke oldular.

Çıkanlar şok etti

1 / 152 Poşetler dolusu para bulan çift, eski ev sahiplerine parayı teslim ettiler.

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4 / 152 Uzmanlar plastik poşetlerin balinanın herhangi bir besleyici yiyecek yemesini imkansız hale getirdiğini belirtti.

5 / 152 Deniz biyoloğu olan Thon Thamrongnawasawat, "Midenizde 80 plastik torba varsa, ölürsünüz" derken her yıl bölgede 300 deniz hayvanının denize atılan plastik ürünleri yuttuğu için hayatını kaybettiğini açıkladı.

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8 / 152 Metal dedektörü ile arka bahçesinde arama yapan bir adam bakın neler buldu.

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13 / 152 Yıllardır sıkıştığı için açılamayan dolabın içinden çıkanlar şoke etti.

14 / 152 Daha fazla dayanamyıp dolabı açan ev sahipleri, dolabın içinde çok eski yıllara ait bu kitabı buldu.

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16 / 152 Sıradan bir taş gibi görünüyor ama içini açınca bakın ne çıktı.

17 / 152 Taşın üst katmanını soyunca gözlerine inanamadı.

18 / 152 Taşın üst katmanı soyulunca içinden zümrüt taşı çıktı.

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22 / 152 ABD'nin New York eyaletinde bulunan Staten Island'da yaşayan çift, bahçelerinde gömülü gizemli bir kasa buldu. Kasanın içinden adeta ufak bir servet çıktı.Maria Colonna-Emanuel ve kocası Matthew, kasada saklı gömülü bir hazine bulmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

23 / 152 Geyik tüm bitkileri yediği zaman kutunun belirgin hale geldiğini söyleyen Matthew, kutunun içinden 52 bin dolar nakit para ve pek çok mücevher çıkması üzerine neye uğradığını şaşırdı. Elmaslar, yakutlar, düzinelerce yüzük ve para ile dolu kasanın içinde bir de üzerinde adres yazan bir kağıt parçası vardı.Adresin yakınlarındaki bir evi işaret etmesi üzerine çift komşularının kapısını çalarak durumu açıkladı. Komşuları yıllar önce soyulduklarını söyleyince çift olayı doğrulatmak için polise gitti ve gerçekten de içinde 52 bin dolar ve mücevherler olan kasalarının 2011 yılınca çalındığını öğrendi.Bunun üzerine kasayı sahiplerine teslim eden karı-koca bunun karşılığında bir ödül almayı da kabul etmedi ve gerçek ödülün kader olduğunu söyledi. Komşuları ise çifte müteşekkir olduklarını belirtti.

24 / 152 ABD’nin New York şehrinde yaşayan Matthew ve Maria Emanuel çifti, evlerinin bahçesini düzenlemek istedi. Emanuel çifti, toprak üzerinde çalışmaya başladıklarında bir sürprizle karşılaştı.

25 / 152 Toprağın altında bir kasa bulan çift, içinde ne olduğunu merak ederek kasayı açtı. Kasanın içindeki 52 bin dolar nakit para ve değerli mücevherleri gören çift gözlerine inanamadı. Kasanın içinde bir de adres bulan çift, kağıtta yazılı olan adresin birkaç sokak ötedeki komşularına ait olduğunu fark etti.

26 / 152 Polise haber verdikten sonra adrese giden Emanuel çifti, ev sahiplerinin 7 yıl önce evlerinin soyulduğunu ve kasalarının kaybolduğunu öğrendi. Kasayı hiç düşünmeden asıl sahiplerine teslim eden çift, “Bu kasa bahçemize nasıl geldi bilmiyoruz. İnsanlar içi para dolu kasayı niye verdiğimizi soruyorlar. Cevap çok basit, çünkü bize ait değildi” dedi.

27 / 152 TADİLAT YAPARKEN GİZLİ KASA BULDULAR ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde evlerinde tadilat yapan bir çift büyük bir sürprizle karşılaştı.

28 / 152 Çift, mutfakta tadilat sırasında şifreli bir kasa buldu. Kasada para, rehber niteliğinde bir kitap ve iki fotoğraf bulundu.

29 / 152 ABD'nin Phoenix kentinde maddi sıkıntılar nedeniyle evlerinde başlattıkları tadilatı aralıklarla sürdüren çift, mutfak kısmına gelince büyük bir sürprizle karşılaştı.

30 / 152 Mutfakta 50 yıllık şifreli bir kasa bulan çift küçük bir servetin de sahibi oldu.

31 / 152 ABD'li çift, Kasadan çıkan paranın büyük bir kısmının 100 dolarlık banknotlar olduğunu ifade etti.

32 / 152 Şifreli kasanın içerisinde bulunan siyah beyaz fotoğrafın arka kısmına ise, "Alan, bende okuman gereken bir kitap var" notu yazıyor.

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39 / 152 Evi kendilerine satan emlakçının bu durumdan haberi olmadığını söyleyen aile buldukları gizli oda ile gözlerine inanamadılar.

40 / 152 Odadan kadın çantası, çocuk oyuncakları, mektuplar ve belgeler çıktı.

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48 / 152 Arkeoloji Müzesi çalışanları gelip çıkanları incelemeye başladı.

49 / 152 Kutuda Rus İmparatorluğuna ait altınlar, paralar ve belgeler bulundu.

50 / 152 Müze yetkilileri, kutunun 1941 veya 1942'de gizlendiğine inanıyor.

51 / 152 Çıkanların değerinin yaklaşık 15 bin dolar olduğu tespit edildi.

52 / 152 Kutudan çıkanların bir süreliğine müzede sergileneceği bildirildi.

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55 / 152 46 yaşındaki Mathew Orlov isimli balıkçı Avustralya sahillerinde bulduğu köpek balığını, teknesine çekince sıradışı bir şey fark etti.

56 / 152 Balığın karnındaki hareketlilik dikkatini çekti ve köpekbalığının karnını yardı.

57 / 152 Hamile köpek balığının karnını yararak 98 yavrusunu işte böyle çıkardı.

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64 / 152 Güney Kaliforniya'da polis ekipleri uyuşturucu satıcılarının evlerinin bahçelerinde yaklaşık 8 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi.

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66 / 152 Rusya'da bir alışveriş merkezinin inşaat planında görünen gizli bir oda keşfedildi.

67 / 152 Odanın içinden çıkan, cüzdan herkesi şaşırttı.

68 / 152 Cüzdanda bazı fotoğraflarla belgeler bulundu. 1985 tarihli belgelerin açıklanması için araştırmalar yapılıyor.

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71 / 152 Sevgilisine evlilik teklifi için bakın neler yaptı.

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77 / 152 Nehirde yakaladığı 48 kiloluk ringa balığının midesini açınca içinden çıkanla şok oldu.

78 / 152 Balığın midesinden çıkan taşı parlatınca bakın nasıl bir hal aldı.

79 / 152 6 günün sonunda taşı hayli iyi bir fiyata satan balıkçı başına bunların geleceğini beklemediğini de kaydetti.

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84 / 152 Çin'de yol çalışması sırasında buldukları tabutu açan yetkililer şok oldu.

85 / 152 Burada mezarlık bulunmadığını söyleyen yerel halk ve yetkililer 1 saatlik uğraş sonrası, tabutu bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

86 / 152 Yaklaşık 100 yıl olduğu düşünülen tabuttan kemikler çıkmasını beklerken cesetle karşılaşan halk neye uğradığını şaşırdı.

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89 / 152 Avustralya'da bir çiftçi, marketten aldığı yumurtayı görünce şaşkına döndü.Yumurtanın boyu, normalinden 3 kat daha büyüktü. Ancak asıl ilginç olan, yumurtanın içinden çıkanlardı.

90 / 152 Avustralya'da Scott Stockman isimli bir çiftçi, marketten aldığı yumurtaların içine karışmış devasa yumurtayı görünce neye uğradığını şaşırdı.

91 / 152 Stockman, bir insanın avucunu tamamen kaplayan, normal boyutunun 3 katı olan bu yumurtayı sosyal medyada paylaştı.176 gram ağırlığındaki yumurta daha çok bir kaz yumurtasını andırıyordu.

92 / 152 Herkes devasa yumurtanın içinden bir yavru çıkmasını bekliyordu. Ancak öyle olmadı...Yumartanın sahibi yumurtayı kırdığında içinden normal boyutlarda bir yumurta daha çıktı. Üstelik kusursuz bir şekle ve kıvama sahipti.

93 / 152 Çok alışılmadık bu tablonun biyolojik açıdan bir açıklaması vardı elbette. Yumurta anomalisi olarak adlandırılan bu durum. Tavuğun üreme kanalına birden fazla yumurta sarısı bırakmasından kaynaklanan bir durum.

94 / 152 Kanalda kalan ve kabuklaşmaya başlayan yumurtanın üzerine ertesi gün yeni yumurtanın gelmesiyle oluşuyor.

95 / 152 Eski garajında bulduğu kutuyu açınca inanamadı.

96 / 152 Yıllardır kapalı duran kutuyu açınca içinden bir not ve çok sayıda gaz maskesi çıktı.

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99 / 152 Terk edilmiş bir binanın duvarından çıkanlar şok etti.

100 / 152 Taşı kaldırdıkları anda askerdeki sevgiliye yazılmış bir mektup ve eski gazete küpürleri buldular.

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104 / 152 New Yokrk'ta emekli olan bir adam, ailesiyle birlikte küçük bir çiftlik almaya karar verdi. Satın alma işlemlerinin ardından, çiftliğin içinde bulunan ahırın kapısı o gün ilk kez açıldı.

105 / 152 15 yıldır açılmayan ahırın içinden çıkanlar herkesi şok etti.

106 / 152 Taşınmadan önce adamın eşi ahırı kontrol etmek isteyince neye uğradığını şaşırdı.

107 / 152 Sadece bir çiftlik aldığını düşünen adam tam bir servete kondu. Eski arabalardan oluşan bir koleksiyon buldu ve bunları satmaya karar verdi.

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111 / 152 Büyükannesinin dolabından çıkan kutuyu açınca inanamadı.

112 / 152 Yıllarca hepsini saklamış.

113 / 152 İşte büyükanneden kalan gazete sayfaları.

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120 / 152 Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadın bulduğu taşları çekiçle parçalamaya çalışıyor.

121 / 152 Taşlar kırıldıktan sonra içinden çıkan renkli taşların elmas olduğu söyleniyor.

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123 / 152 Miami'de metal dedektörü ile sahilde arama yapan adam, hiç ummadığı bir şeyle karşılaştı.

124 / 152 Deniz kenarında bir paket buldu.

125 / 152 Sahilde her zaman böyle aramalar yapan adam, kolye, cep telefonları, yüzükler bulmaya alışkındı ama bu sefer bulduğu paket hepsinden farklıydı ve çok heyecanlandı.

126 / 152 Paketin içini açınca ise şok oldu. İçinden çıkan deste deste parayı görünce inanamadı.

127 / 152 Etrafına baktığında ise hiç kimseyi göremedi. Paketin içinden tam 110.000 dolar çıktı.

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133 / 152 Büyükannesinden kalan dolabı açınca gözlerine inanamadı.

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148 / 152 Şişeden çıkanı görünce inanamadılar.

149 / 152 Sahilde yürürken buldukları şişenin içinden çıkanla şok oldular.Önce bunun bir şaka olduğunu sandılar ama içinden çıkan Fransızca notu görünce inanamadılar.

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