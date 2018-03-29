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Evinde beslediği hayvanlara yem oldu!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.03.2018 15:45 | Son Güncelleme

2002 yılında hayatını kaybeden Ronald Huff isimli adamın ölümünün ardındaki sır açığa çıktı.

Animal Planet kanalında yayınlanan programda konu edilen beklenmedik ölümün evinde beslediği hayvanların kendisine saldırmasıyla gerçekleştiği iddia edildi.

KERTENKELE İNSAN YEDİ!

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Eski bir asker olan Ronald Huff, yalnız yaşadığı evinde dev kertenkeleler besliyordu. 42 yaşındaki Huff, dev sürüngerleri için en uygun ortamı yaratmıştı. Evde rahatça gezinmeleri için sıcaklığı 25 dereceye sabitlemişti. Etobur olan kertenkelelerini küçük hayvanlarla besliyordu.
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Ronald Huff işe gitmeyip arkadaşları da kendisine ulaşamayınca polise haber verdiler. Evine giden polisler, önce kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Öte yandan evden gelen tıkırtıları duyabiliyorlardı.
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Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, hayatlarının şokunu yaşadı. Ronald Huff kanlar içinde yerde yatarken, yüzleri kana bulanmış dev kertenkeleler evde dolaşıyordu.
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Polisler kertenkeleleri zor da olsa yakalamayı başardı. Ronald Huff'ın cesedi incelendiğinde kertenkeleler tarafından yendiği ortaya çıktı.
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Ronald Huff'ın otopsi sonuçları ise, hayvanların eski askeri öldükten sonra mı yediğini yoksa yiyerek mi öldürdüğünü açıklayamadı. Huff'ın tüyler ürperten ölümü, hala gizemini koruyor.
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YILAN YEMEK YEMEYİ KESİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

YILAN YEMEK YEMEYİ KESİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!
Birlikte uyuduğu yılanın artık yemek yemediğini fark eden kadın, evcil yılanını veterinere götürdü.
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'GECELERİ BİRLİKTE UYUYORUZ'

'GECELERİ BİRLİKTE UYUYORUZ'
Yılanının yemek yemediğiden dert yanan kadın, gece birlikte uyudukları detayını veterinerle paylaştığında ise büyük şok yaşadı.
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'BANA SARILARAK YATIYOR'

'BANA SARILARAK YATIYOR'
Duydukları karşısında şoke olan veteriner, ilk olarak kadına yılanın kendisine sarılıp sarılmadığını sordu.
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MEĞER YILAN KADINA SARILMIYOR, YEMEYİ PLANLIYORMUŞ

MEĞER YILAN KADINA SARILMIYOR, YEMEYİ PLANLIYORMUŞ
'Evet' cevabını aldığındaysa yılanın aslında kadına sarılmaya çalışmadığını açıkladı.
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Yılan aslında kadının vücudunu her çevrelediğinde bir sonraki avını nasıl sindireceğini hesap ediyormuş.
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Pitonun yemek yemeyi bırakmasının asıl sebebi de buymuş.
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MİDESİNİ BOŞ BIRAKMAK İÇİN YEMİYORMUŞ

MİDESİNİ BOŞ BIRAKMAK İÇİN YEMİYORMUŞ
Midesini boş bırakarak kendisini kadını yemeye hazırlıyormuş.
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Zaman zaman gündeme gelen haberler arasında pitonların gafil avladıkları insanları yuttuğu görülüyor.
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ADAMI UYKUSUNDA YEDİ!

ADAMI UYKUSUNDA YEDİ!
Bundan bir kaç yıl önce 9 metre boyundaki yılan Hindistan'da bir marketin önünde uyuyan adamı yutmuş, çevredeki insanlar dev pitonun o halini cep telefonlarıyla kayda almışlardı.
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Anahtar Kelimeler:
Ronald Huff ölüm Kertenkele

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