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Evine gelen erkeklere çocuklarının yanında sevgilisini sattı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.04.2018 10:29 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan 27 yaşındaki iki genç yaptıklarıyla pes dedirtti.

Uyuşturucu parası bulamayan Lukas Roger Trout isimli adam, Britanny Dawn Patrick adlı kadını evine gelen erkeklerle 240 dolar karşılığında sattı.

Uyuşturucu alabilmek için sevgilisini pazarladı!

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Üç çocuklu 27 yaşındaki Britanny Dawn Patrick isimli anne, 27 yaşındaki erkek arkadaşı Lukas Roger Trout ile evlerini uyuşturucu parası bulmak için adeta geneleve çevirdi.
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ÇOCUKLAR EVDEYDİ

ÇOCUKLAR EVDEYDİ
Uyuşturucu parası için sevgilisi tarafından saati 240 dolara erkeklere pazarlanan anne, ilişki yaşadığı sırada çocukları ise odalarında herşeyden habersiz oyun oynamaya devam ediyordu.
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POLİS, MÜŞTERİ GİBİ DAVRANDI

POLİS, MÜŞTERİ GİBİ DAVRANDI
Kirli pazarlığı ortaya çıkarmak isteyen polis, müşteri gibi davranıp kadının sevgilisi ile 120 dolara yarım saatliğine anlaştı.
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GÖZALTINA ALINDILAR

GÖZALTINA ALINDILAR
İlişki için kadınla birlikte odaya giren polis, anneye neden böyle bir iş yaptığını sordu.
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Sevgilisi tarafından satılan anne ise, bu işi uyuşturucu parası bulmak için yaptıklarını söyledi.
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Kadının itirafları sonrası polis, kadını ve sevgilisini gözaltına aldı.
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Çocuklara ne olduğu ise henüz bilinmiyor.
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uyuşturucu sevgili kadın anne

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