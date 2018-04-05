Evine gelen erkeklere çocuklarının yanında sevgilisini sattı!

Uyuşturucu parası bulamayan Lukas Roger Trout isimli adam, Britanny Dawn Patrick adlı kadını evine gelen erkeklerle 240 dolar karşılığında sattı.

Uyuşturucu alabilmek için sevgilisini pazarladı!

1 / 22 Üç çocuklu 27 yaşındaki Britanny Dawn Patrick isimli anne, 27 yaşındaki erkek arkadaşı Lukas Roger Trout ile evlerini uyuşturucu parası bulmak için adeta geneleve çevirdi.

2 / 22 ÇOCUKLAR EVDEYDİ Uyuşturucu parası için sevgilisi tarafından saati 240 dolara erkeklere pazarlanan anne, ilişki yaşadığı sırada çocukları ise odalarında herşeyden habersiz oyun oynamaya devam ediyordu.

3 / 22 POLİS, MÜŞTERİ GİBİ DAVRANDI Kirli pazarlığı ortaya çıkarmak isteyen polis, müşteri gibi davranıp kadının sevgilisi ile 120 dolara yarım saatliğine anlaştı.

4 / 22 GÖZALTINA ALINDILAR İlişki için kadınla birlikte odaya giren polis, anneye neden böyle bir iş yaptığını sordu.

5 / 22 Sevgilisi tarafından satılan anne ise, bu işi uyuşturucu parası bulmak için yaptıklarını söyledi.

6 / 22 Kadının itirafları sonrası polis, kadını ve sevgilisini gözaltına aldı.

7 / 22 Çocuklara ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

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