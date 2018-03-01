Evini zindana dönüştürdü, erkeklerin sıra dışı fantazilerini gerçekleştiriyor

31 yaşındaki Bliss Theadora isimli İngiliz kadın, erkeklerin tuhaf fantezilerini yerine getiriyor. Bunun için saat başına çok büyük meblağalar alan kadının verdiği hizmetler arasında tasmayla gezdirme ve işkence etme gibi şeyler var.

Metres Bliss'in zindanı

1 / 30 SAATİ 8 BİN 500 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR Metres Bliss olarak da bilinen kadın profesyonel bir dominant. Müşterilerinin tüyler ürperten fantezilerini yerine getiren Bliss aynı zamanda evli bir kadın.

2 / 30 Müşterilerinin bir köpek ya da kül tablası gibi muamale görmek karşılığında Bliss'e ödediği para bin lira ile 8 bin 500 lira arasında değişiyor.

3 / 30 ZİNDANI VAR İki yıl önce Avustralya'dan İngiltere'ye taşınan Bliss, Londra'nın doğu yakasında bulunan bir evi zindana dönüştürmüş durumda.

4 / 30 Müşterilerini burada aşağılayan ve onların her türlü sahip-köle fantezisine hizmet veren Bliss, yasa dışı bir şey yapmadığını söylüyor.

5 / 30 Müşterilerine asla zihinsel ya da fiziksel bir zarar vermediğini söyleyen kadın, her gününün farklı geçtiğini, bazen tüm gününü zindanda geçirdiğini bazen ise müşterilerine online olarak hizmet verdiğini söylüyor.

6 / 30 ASLA İLİŞKİYE GİRMİYOR Kariyerine 20'l yaşların başında iç çamaşırı modeli olarak başlayan 31 yaşındaki kadın, esaret, disiplin, egemenlik, boyun eğme, sadizm ve mazoşizm ile ilgili şeyleri keşfetmekten hoşlanıyor.

7 / 30 Bliss müşterileri ile cinsel ilişkiye girmiyor. Bu konuda oldukça kat kuralları var.

8 / 30 Bliss'in ayrıca müşterilerinin fantezilerini yerine getirmesine yardımcı olmak için satın alabileceği ve kullanılmış ayakkabılar, çoraplar, cinsel ilişki oyuncakları gibi ürünler sattığı bir sitesi de var.

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