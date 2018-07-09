Evinizde görürseniz sakın öldürmeyin! Sadece 1 tanesi bile binlerce lira ediyor

Oldukça nadir görülen gergedan böceğini başta tanıyamayan ev sahibi ne olduğunu öğrenince uzmanlara başvurdu

Ağrı'da gergedan böceği bulundu

1 / 20 Dünyanın en güçlü ve nadir bulunan hayvan türlerinden olan gergedan böceği, Ağrı’da bir vatandaş tarafından görüldü.

2 / 20 Nadir olarak bulunan ve ağırlıklarının 30 katını taşıdığı bilinen dünyanın en güçlü böceği olan gergedan böceği, Ağrı merkeze bağlı Yukarı Ağadeve köyünde oturan Engin Aslankılıç’ın evinin önünde bulundu.

3 / 20 Latince adı ‘Oryctes Nasicornis’ olan gergedan böcekleri, çok nadir bulunuyor.

4 / 20 Yurt dışında yüksek fiyatla satılan böcek türlerinden biri olması sebebiyle koruma altında olan gergedan böceğini evinin önünde fark eden Aslankılıç, gizemli böceği eline alarak evine götürdü.

5 / 20 Aslankılıç ailesi evde böceği bir tepsinin içine bırakarak uzun süre inceledi.

6 / 20 Ev sahibi Aslankılıç tarafından fark edilen ve ne olduğu araştırılan böceğin gergedan böceği olduğu ve uzakdoğu ülkelerinde oldukça yüksek maliyete satılabildiği öğrenildi.

7 / 20 Gergedan böceği daha sonra doğaya bırakıldı.

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