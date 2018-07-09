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Evinizde görürseniz sakın öldürmeyin! Sadece 1 tanesi bile binlerce lira ediyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.07.2018 14:51 | Son Güncelleme

Uzak doğu ülkelerinde yüksek maliyetlere satılan gergedan böceği Ağrı'daki bir evden çıktı.

Oldukça nadir görülen gergedan böceğini başta tanıyamayan ev sahibi ne olduğunu öğrenince uzmanlara başvurdu

Ağrı'da gergedan böceği bulundu

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Dünyanın en güçlü ve nadir bulunan hayvan türlerinden olan gergedan böceği, Ağrı’da bir vatandaş tarafından görüldü.
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Nadir olarak bulunan ve ağırlıklarının 30 katını taşıdığı bilinen dünyanın en güçlü böceği olan gergedan böceği, Ağrı merkeze bağlı Yukarı Ağadeve köyünde oturan Engin Aslankılıç’ın evinin önünde bulundu.
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Latince adı ‘Oryctes Nasicornis’ olan gergedan böcekleri, çok nadir bulunuyor.
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Yurt dışında yüksek fiyatla satılan böcek türlerinden biri olması sebebiyle koruma altında olan gergedan böceğini evinin önünde fark eden Aslankılıç, gizemli böceği eline alarak evine götürdü.
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Aslankılıç ailesi evde böceği bir tepsinin içine bırakarak uzun süre inceledi.
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Ev sahibi Aslankılıç tarafından fark edilen ve ne olduğu araştırılan böceğin gergedan böceği olduğu ve uzakdoğu ülkelerinde oldukça yüksek maliyete satılabildiği öğrenildi.
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Gergedan böceği daha sonra doğaya bırakıldı.
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