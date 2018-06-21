Evlendikten 18 saat sonra hayatını kaybetti!

ABD'de yaşanan olay yürek parçaladı. Meme kanseri Heather Mosher, kanserle savaşını evlendikten saatler sonra kaybetti.
Komşusunun çocuklarına kızdı, pompalı ile dehşet saçtı: 9 yaralı
Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum
Trump aileleri ayıran göçmen politikasında geri adım attı
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
ABD Başkanı Donald Trump hakkında şok iddia! Kızının göğüslerini büyütmesini istemiş
24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor
İstanbul'da kan donduran olay! Önce eşi ve kızını boğdu sonra jiletle göğsünü oydu!
MHP Bolu milletvekili adayı Adem Evcil'in Atatürk sözlerine tepki yağdı
Karadeniz'i bu kez 'vampir' esir aldı! Ne ilaç işe yarıyor, ne de alınan tedbirler...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
Lotonun formülünü buldu, 7 kez ikramiye kazandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum