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Evlendikten 18 saat sonra hayatını kaybetti!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.06.2018 08:32 | Son Güncelleme

Heather Mosher isimli kadın, David Mosher ile evlendikten 18 saat sonra hayatını yitirdi.

ABD'de yaşanan olay yürek parçaladı. Meme kanseri Heather Mosher, kanserle savaşını evlendikten saatler sonra kaybetti.

Meme kanseri kadın evlendikten 18 saat sonra hayatını kaybetti

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Meme kanseri hastası olan Heather Mosher, hayatını kaybetmeye saatler kala David Mosher ile evlendi. Evlenme hayali gerçekleşen Heather, evlendikten 18 saat sonra hayatını kaybetti.
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Heather Mosher, hayatını kaybetmeye saatler kala sevdiği adamla evlendi. ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan David ve Heather, yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen evlendiler.
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Metro.co.uk'in haberine göre; iki yıldan daha uzun bir süredir birlikte olan çift, hayatlarını birleştirme kararı aldı. Ancak 31 yaşındaki Heather'a meme kanseri teşhisi konulmasıyla hayatları birden allak bullak oldu.
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Heather kanseriyle savaştı, ancak kanser başka organlara yayılmaya başlayınca hastaneye kaldırıldı.
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Heather'ın hayalini kurduğu evliliği gerçekleştireceğine söz veren David Mosher, evlilik için gün aldı. Ancak doktorlar Heather'ın 30 Aralık'a kadar yaşayamayacağını söyleyince tarih 22 Aralık'a çekildi.
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Heather, yaşam destek ünitesine bağlıyken David ile evlendi. Ancak yalnızca 18 saat sonra hayatını kaybetti.
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Anahtar Kelimeler:
evlilik kanser Meme kanseri ölüm

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