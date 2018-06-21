Evlendikten 18 saat sonra hayatını kaybetti!

Heather Mosher, hayatını kaybetmeye saatler kala sevdiği adamla evlendi. ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan David ve Heather, yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen evlendiler.

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Metro.co.uk'in haberine göre; iki yıldan daha uzun bir süredir birlikte olan çift, hayatlarını birleştirme kararı aldı. Ancak 31 yaşındaki Heather'a meme kanseri teşhisi konulmasıyla hayatları birden allak bullak oldu.