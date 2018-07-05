Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı

Peki geçip giden zaman içinde sizin de dikkatinizi çekti mi hiç? Artık Prens Harry, eskisi gibi Meghan Markle'ın elini sımsıkı tutmuyor.

Evlendikten sonra değişti: Artık Meghan'ın elini eskisi gibi tutmuyor

1 / 14 Özellikle de geçtiğimiz haftalarda Kraliçe 2. Elizabeth ile birlikte katıldıkları bir etkinlikte Markle'ın Prens Harry'nin elini tutmaya çalışması Prens'in de ısrarla ona karşılık vermemesi dikkatli gözlerden kaçmadı. Neden böyle oldu dersiniz? Fotoğraflar: Backgrid UK, Backgrid USA, Pacific Coast News

2 / 14 Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın elini eskisi gibi tutmamasının nedeni onu daha az sevmesi değil kuşkusuz. Tam tersine çiftin birbirlerine bakışlarından bile aşklarının ilk zamanlardaki ateşini koruduğu belli oluyor. Bunun nedeni bambaşka.

3 / 14 Kraliyet etikat uzmanlarına göre bunun nedeni artık çiftin daha profesyonel davranmaya başlaması. Bu konuda yapılan yorum ise şöyle: Nişanlarının açıklandığı gün basın karşısına çıktıklarında Prens Harry ile Meghan Markle birbirlerinin elini bir an bile bırakmamışlardı. Özellikle de açıklamanın ardından saraya doğru geri dönerlerken birbirlerine sarılmışlardı. İşte oradaki püf noktası doğduğu andan beri kameralar karşısında olan yani bu duruma alışkın olan Prens Harry'nin Markle'a destek olmaya onun kendine güvenini sağlamaya çalışmasıydı.

4 / 14 Elbette Markle da eski bir oyuncu olarak kamera karşısına geçmeye alışkındı. Ama bu defa durum biraz farklıydı. Prens Harry ile aşk yaşamaya başlamadan önce Markle'ı belli ber kesim tanıyordu. Prens'in kalbini çaldığı ortaya çıktıktan sonra ise eskiden Markle'ın adını duymayanlar bile artık bütün dikkatlerini ona yöneltti.

5 / 14 Kelimenin tam anlamıyla milyonlarca çift göz tarafında mercek altına alındı Markle. Bu durum da onun her ne kadar alışkın da olsa daha fazla merak unsuru haline geldi.

6 / 14 İşte bu yüzden Prens Harry, önceleri gittikleri her yerde onun elini sımsıkı tutuyordu. Şimdi ise karısının artık kraliyet ailesi üyesi olarak üstlendiği görevlere alıştığını ve güveninin arttığını gördüğü için biraz daha profesyonel davranmaya başladı.

7 / 14 Etiket uzmanlarına göre Prens Harry de resmi görevlerde karısının eskisinden daha kendinden emin olduğunu gördüğü için her an elini tutma ihtiyacı hissetmiyor.

8 / 14 Prens Harry'nin ağabeyi Prens William ile Kate Middleton ise bu konuda çok daha muhafazakar davranıyor. Evlendikten sonra onları resmi görevlerde el ele gören olmadı.

9 / 14

10 / 14

11 / 14

12 / 14

13 / 14