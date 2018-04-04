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Facebook şakası ölüm getirdi! Canlı yayında arkadaşını katletti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 04.04.2018 07:50 | Son Güncelleme

ABD'de 25 yaşındaki kadın, Facebook canlı yayını yaparken arkadaşını vurdu. Eline aldığı silahla arkadaşına şaka yapan kadın, silahı farkında olmadan ateşleyince talihsiz adamın canını aldı.

Teksas'ta bir arabanın içinde gerçekleşen olaya Facebook kullanıcıları an be an tanık oldu. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sosyal medyada video çekerken arkadaşını öldürdü

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ABD'nin Texas eyaleti, Houston şehrinde Facebook'tan canlı yayın yaptıkları anda Cassandra Nickcole Damper isimli 25 yaşındaki kadın, arkadaşı Devyn Holmes'u yanlışlıkla başından vurarak öldürdü.
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O anlar canlı yayında izleyenleri gözleri önünde gerçekleşti.
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OYNARKEN KAZAYLA VURDU

OYNARKEN KAZAYLA VURDU
Bir benzin istasyonunda araba otururken canlı yayın yapmaya başlayan 3 arkadaştan Cassandra, arkadaşının silahı ile oynarken onu başında vurarak ölümüne sebep oldu.
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Genç kadın polis tarafından tutuklandı.
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'BENİ SİNİRLENDİRİYORSUN'

'BENİ SİNİRLENDİRİYORSUN'
Görüntülerde başından vurulan adamın, genç kadının elinden silahı almaya çalıştığı ve silahla şaka yapan kadına "Beni sinirlendiriyorsun" dediği görülürken, ölen Holmes'un bir çocuğu olduğu da öğrenildi.
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DELİLLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞMIŞ

DELİLLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞMIŞ
Polis, Cassandra'nın olabilecek herhangi bir kalıntıyı silerek kanıtları yok etmeye çalıştığını söyledi.
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Delilleri karartmakla suçlanan kadın hapishanede jüri karşısına çıkacağı günü bekliyor.
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Vurulan adamın kanlar içinde kaldığı an.
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YOUTUBE'TA ŞAKALAŞIRKEN SEVGİLİSİNİ VURDU!

YOUTUBE'TA ŞAKALAŞIRKEN SEVGİLİSİNİ VURDU!
ABD'de bir kadın, erkek arkadaşını YouTube kanalları için çektikleri bir videoda vurarak öldürdüğü için 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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20 yaşındaki Monalisa Perez, 26 Haziran 2017'de 22 yaşındaki sevgilisi Pedro Ruiz'e 30 santimetre mesafeden ateş açmıştı.
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Ruiz, göğsünde tuttuğu ansiklopedinin onu kurşundan koruyacağını öne sürmüştü.
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Minnesota eyaletinin Halstad şehrinde yaşayan çift, günlük hayatlarını ve yaptıkları şakaları ünlü olmak için YouTube kanallarında yayınlıyordu.
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Bir çocukları olan çift bu sefer daha tehlikeli bir video yayımlayacaklarını duyurmuşlardı.
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Videoyu çektikleri sırada ikinci çocuklarına hamile olan Perez, Twitter'dan yaptığı duyuruda, "Ben ve Pedro büyük ihtimalle en tehlikeli videomuzu çekeceğiz. ONUN fikri, BENİM değil" demişti.
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Göğsünde tuttuğu ansiklopedinin kendisini kurşundan koruyacağını düşünen Ruiz'e karşı Perez'in ateş açmasını 3 yaşındaki çocukları ve o sırada orada olan 30 kişi izledi.
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Perez, olayın ardından acil yardım hattı 911'i arayarak erkek arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu söyledi.
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Olayla ilgili olarak görülen davada Perez ikinci dereceden cinayet suçunu kabul etti.
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Davaya bakan savcı James Brue ise yaptığı açıklamada, "aptalca eylemin Pedro Ruiz tarafından planlandığını ve zanlının yanlışlıkla ve trajik bir şekilde gösteriyi gerçekleştirmenin güvenli olduğuna inandığını" söyledi.
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Çiftin sosyal medyadaki diğer paylaşımları...
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Video ölüm silah

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