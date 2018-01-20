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Facia haberi geldi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 20.01.2018 07:34 | Son Güncelleme 8 saat önce

Ankara'dan Bursa'ya giden yolcu otobüsü Eskişehir-Bozüyük karayolu Batıkent Mahallesi'nde kaza yaptı. İlk belirlemelere göre kaza sonrası ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Eskişehir'de yolcu otobüsü kaza yaptı, ölü ve yaralılar var

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Ankara'dan Bursa'ya geziye giden yolcuları taşıdığı öğrenilen 06 FL 644 plakalı Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü, Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
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Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinçkaza yerinde incelemede bulundu, yaralıları hastanede ziyaret etti.
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DHA muhabiri Eyüp Kelebek'in verdiği bilgiye göre otobüs şöförünün dikkatsizliği sonucu otobüs hızla yolun kenarında bulunan bir ağaca çarptı.
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Çarpmanın sonucu özellikle aracın sağ tarafında yolculuk edenler hayatını kaybetti.
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Eskişehir Foto Galeri trafik kazası yolcu otobüsü

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ah ah gelişmiş ülkelerde bu denli kazalar bulamazsın
ALLAH RAHMET EYLESİN. ŞOFÖR YOLA ÇIKMADAN DAHA AŞIRI HIZLANMIŞ .ŞOFÖR SUÇLU
@bizedogrugerekli_2017 hemen karar verdin kimin suclu olduguna.
bana telefonda iken girdi agaca gibi geldi ama gunahini almayalim. bu zamanda herkes telefon elinde kullaniyor otobusun kamera kaydi varsa ortaya cikar bakalim
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