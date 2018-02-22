Farklı illerden peş peşe yola çıktılar, Afrin'e gidiyorlar

TSK tarafından 20 Ocak’ta, Afrin’in terör örgütlerinden temizlenmesi için başlatılan ’Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında, sınır bölgesine sevkıyat sürdürülüyor. Bugüne kadar bin 715 teröristin etkisiz hale getirildiği harekât kapsamında, Afrin'e uğurlanan timler, bölgedeki ’meskûn mahal’ operasyonlarına katılacak.

Bugün yola çıktılar

1 / 33 Terör örgütlerine karşı Afrin'de 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor. Harekata katılmaları için Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığından da 150 personelden oluşan yedi tim görevlendirildi.

2 / 33 Polis Özel Harekat timlerinin Afrin'e gönderilmeleri dolayısıyla Başkanlık bahçesinde tören düzenlendi.

3 / 33 Törende dua edildi ve kurban kesildi.

4 / 33 Özel Harekat Başkanı Selami Türker, "İnşallah layıkıyla bu görevi yapıp sağ salim döneceğiz. Yolunuz ve bahtınız açık, kılıcınız keskin olsun. Güle güle gidip, güle güle gelmeyi Allah bizlere nasip etsin." dedi.

5 / 33 Özel harekat polislerinden Hasan Kuğu, harekata destek verecek olmalarından gurur duyduklarını ifade ederek, görevlerini alınlarının akıyla yerine getireceklerine inançlarının tam olduğunu söyledi.

6 / 33 Özel harekat polisi Ferhat Bozkurt ise vatana, millete ve devlete hizmet için yola çıkacaklarını vurgulayarak, "Allah yolumuzu açık etsin. Yeni kızım oldu. Onunla da vedalaştım. Eşimle, annemle, babamla, tüm akrabalarımla vedalaştım. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Türk milletine, ordusuna yakışır şekilde davranıp gereken sonuçları alıp geri döneceğiz." diye konuştu.

7 / 33 Kayseri Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi personelinin tamamı harekata katılmak için gönüllü oldu. Kura sonucu belirlenen 22 kişilik timin uğurlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

8 / 33 Özel Harekat Şube Müdürlüğündeki törende kurban kesildi, dua edildi.

9 / 33 Sivas Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şubesinde görevli 25 kişilik tim Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualarla Afrin'e uğurlandı.

10 / 33 Erzurum Özel Hareket Şubesinde görevli 25 kişilik tim, Afrin'e uğurlandı. Törene annesiyle katılan 3 yaşındaki Beren Koçak, Afrin'e gidecek olan babasına doğum günü sürprizi yaptı. Annesiyle babasının 32. yaş gününü kutlayan Koçak, daha sonra sarılıp öptüğü babasının doğum gününü kutladı.

11 / 33 Hatay'daki uğurlama törenine özel harekat polisi kıyafetiyle katılan şehit Cuma Bilek'in 6 yaşındaki kızı Fatma Hilal Bilek (sağ) babasının meslektaşlarının yanından ayrılmadı.

12 / 33 Erzurum Özel Harekat'ta görevli 3 tim Afrin'e uğurlandı.

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