Fatih Sultan Mehmed'in kadınları

Bazıları aşk, bazıları devlet bütünlüğü, bazılarıysa ihaneti önlemek için gerçekleşen evlilikler de İstanbul'un fethi gibi büyük başarılarla birlikte tarihin silinmeyecek sayfalarında yerini almıştır.

Fatih Sultan Mehmed’in hareminde kimler vardı?

1 / 20 GÜLBAHAR HATUN Bazı tarihçiler güzel, bazı tarihçiler ise akıllı kadın diye söz ederler. Gülbahar Hatun’un Arnavut olduğunu Babinger yazar ve sonraları Türklerin iki efsane uydurarak soyunu Fransız Hanedanlığına dayandırdıklarını ekler. 1468 yılında “Gülbahar Hatun bint-i Abdullah” olarak adı geçmektedir. Bint-i Abdullah onun devşirme olduğunun nişanıdır.

2 / 20 Fatih’in haremine 1446 yılında girmiş, 2 sene sonra da oğlu Bayezid’i doğurmuştur. Hem Hanım Sultan hem de Valide Sultan olmuştur. Oğlu 9 yaşındayken Amasya’ya Sancakbeyi olarak atanınca onunla beraber Amasya’ya gitmiştir. Bunu bir sürgün olarak almayalım bu bir gelenekti ve anneler çocukları ile sancaklarına giderlerdi. Hürrem Sultan hariç… Gevher Sultan’ın da Gülbahar Hatundan olduğu yazılmıştır. Oğlu tahta geçince onun ile birlikte İstanbul’a gelmiştir.

3 / 20 Gülbahar Hatun, 1492 de İstanbul’da ölmüştür. Fatih Cami’nin avlusuna gömülmüştür. Yanında 2 saraylı kadın ile Gevher Han Sultan yatmaktadır.

4 / 20 Oğlu 2. Bayezid’e yazdığı kayıt altında 2 tane mektubu bulunmaktadır. Türbesine, Tokat ve Bozöyük’te bazı yerler vakfedilmiştir.

5 / 20 GÜLŞAH HATUN Fatih, Manisa’da sancakbeyi iken 1449 yılında haremine aldığı söylenmektedir. Bu evlilikten bir sene sonra Şehzade Mustafa doğmuştur. Sağlığında Bursa’daki türbesini yaptırmıştır.

6 / 20 Dimetoka’nın Sığırcalu Köyünü türbenin hafız ve cüzhanlarına vakfetmiştir. Tapu ve diğer kayıtları ise “Gülşah Hatun Mader-i Sultan Mustafa” diye geçmektedir. 1487 yılında ölmüştür. Türbesine gömülmüştür.

7 / 20 SİTTİ HATUN Fatih’in 2.hanımıdır. 2. Murad, 2. Kosova zaferi’ni kazandıktan sonra Karamanoğullarının yapabileceği bir ihaneti önlemek için Dulkadiroğlu Süleyman Bey ile akrabalık kurmak için bu kararı vermiştir. Bu düşüncesini Vezir-i Azam Halil Paşa da onaylamıştır.

8 / 20 Bu karar sonrası Amasya Bey’i Hızır Ağa’nın eşi Elbistan’a görücü olarak gitti. Görücü kadın, Süleyman Bey’in 3 kızından en büuüğü olan Sitti Mükerreme Hatun’u beğendi. 2. Murad da Sitti Hatun’u Mehmed’e almaya karar verdi.

9 / 20 Hızır Ağa’nın hanımı ve bir kadın heyeti ile beraber Saruca Paşa eşliğinde kızı almaya gittiler. Elbistan’dan mükemmel bir çeyizle çıkan gelin Beyliğin ileri gelenlerinin eşliğinde Bursa’ya kadar geldi. Bursa’da Osmanlı Beyleri, kadılar, alimler, fakıhlar, şeyhler gelin karşılaması yaptılar. Gelin oradan Edirne’ye uğurlandı. 2. Murad düğünün göşterişli ve albenili olması emrini verdi. Anadolu Beylerini ve komşuları düğüne davet ettiler. Mehmet ve Sitti Hatun tam 3 ay süren bir düğün ile evlendiler ve daha sonrasında Manisa’ya gittiler (1449)

10 / 20 2. Mehmed padişah olunca da Sitti Hatun da Edirne’ye gitti ve ölene dek Edirne’de yaşadı. Kocasının izniyle burada büyük bir saray yaptıran ve inzivaya çekilen Sitti Hatun, eşinin ölümü ile 2. Beyazid’in iznini ve yardımını alarak Edirne’deki camiyi yaptırdı.

11 / 20 Caminin apımından 2 sene sonra da burada vefat etti. Camisinin mihrabı önüne gömüldü. Sitti Hatun inzivaya çekildiğine göre Fatih onu pek de mutlu etmemiş. Sitti Hatun’un biri tahtırevan diğeri de erkek kardeşlerinden biri ile yapılmış 2 resmi bulunmaktadır. Çocuğu olmadığı sanılıyor.

12 / 20 ÇİÇEK HATUN Çiçek Hatun’un devşirme olduğu rivayet edilir. Sırp, Venedik, Fransız veya Rum olduğu söylenir. Ali adında bir de erkek kardeşi vardır. Fatih’in haremine 1457 veya 1458 yıllarında dahil olmuş 1459 da Cem’i doğurmuştur.

13 / 20 Fatih Sultan Mehmed’in öldüğü sırada oğlu Cem’in yanında bulunuyordu. Cem, ağabeyi 2. Beyazid’e yenilince annesi, karısı ve çocuklarını alıp Kahire’ye yerleşti. (1481) cem’in esirliği boyunca Kahire’de yaşayan Çiçek Hatun’un yaşamı da pek çileliydi. 1498 yılında orada öldü.

14 / 20 Moro Despotu Demetrus’un kızıdır. 1442 yılında doğduğu söylenmektedir. Fatih, Moro seferinden dönerken güzelliği ile ünlü Helene’yi de haremine gönderdi. Fakat Fatih, Helene’nin kendini zehirlemesinden korktuğu için evlenmedi. Bunu Miller, Yunan kaynaklarına göre yorumlamıştır.

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