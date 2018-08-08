Fatsa'da sel felaketi

Bölgede caddeler nehre dönerken, bazı fabrikaları da su bastı.

Öte yandan yağmur Bolaman, Yalıköy, Perşembe Kırlı bölgelerinde de etkili oldu.

Bölgede küçük çaplı heyelanlar meydana gelirken, dereler de taştı.

Sular, moloz ve ağaç parçalarını sürükledi.

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Bölgedeki bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı.