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Fatsa'da sel felaketi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.08.2018 15:28 | Son Güncelleme

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, etkili olan sağanakla Organize Sanayi Bölgesi su altında kaldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün gece başlayan sağanak, su baskınlarına yol açtı.

Fatsa'da sel felaketi

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Şiddetli yağmur nedeniyle Konakbaşı Mahallesi'ndeki Fatsa Organize Sanayi Bölgesi su altında kaldı.
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Bölgede caddeler nehre dönerken, bazı fabrikaları da su bastı.
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Öte yandan yağmur Bolaman, Yalıköy, Perşembe Kırlı bölgelerinde de etkili oldu.
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Bölgede küçük çaplı heyelanlar meydana gelirken, dereler de taştı.
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Yalıköy Mahallesi'nde sağanak sonrası Cinli Deresi taştı.
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Taşkın nedeniyle park halindeki yaklaşık 10 araç su altında kaldı.
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Sular, moloz ve ağaç parçalarını sürükledi.
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Bölgedeki bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı.
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Yollarda çökmeler meydana geldi, bazı araçlarda selin taşıdığı taş ve moloz parçaları nedeniyle hasar oluştu.
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Karayolları ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.
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Anahtar Kelimeler:
ordu Fatsa sel felaketi

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