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Fenomen haline gelen cansız mankenler

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 04.04.2018 08:07 | Son Güncelleme

Cansız mankenler, doğal olarak her zaman aynı yerde, aynı pozisyonda dururlar.

Ancak bazı mağaza çalışanlarının yaratıcı bakış açısı ya da mağaza ziyaretçilerinin mankenlere karşı duruşuyla ortaya dikkat çekici cansız mankenler çıktı.

Böyle cansız manken görmediniz

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‘Kişiliklerini’ sergileyen mankenler birer fenomen haline geldi.
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İşte moda endüstrisinin plastic ünlüleri…
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