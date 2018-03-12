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Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.03.2018 14:43 | Son Güncelleme

Tam zamanlı hemşire olarak çalışan Carina Linn isimli 23 yaşında genç kadın, sosyal medyada olay yaratıyor.

En seksi hemşire olarak akıllara kazınan Carina, Instagram hesabından iddialı fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. O fotoğraf paylaştıkça da ülkede yeni tartışmalar alevleniyor. Hemşirelik görevi üstlenen birinin bu pozları paylaşmaması gerektiğini düşünen kişiler Carina'nın istifa etmesini isterken, bu görüşün tam tersini savunanlar da var. Tartışmalardan rahatsız olan Carina, kendisiyle birlikte diğer hemşirelerin de eleştiri oklarının hedefi haline gelmesinden rahatsız.

Dünyanın en seksi hemşiresi: Carina Linn

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Fotoğraflarıyla binlerce takipçi kazanan Carina, Tayvan'da oldukça ünlü.
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Tayvan'ın başkenti Taipei'deki oldukça bilindik bir hastanede hemşirelik yapan Carina, hatrı sayılır bir takipçi sayısına sahip.
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Yoğun iş temposunun yanı sıra giydiği kıyafetlerini sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen Carina, takipçi ordusuyla birlikte yaşıyor diyebiliriz.
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Bunu da şöhret olmaktan çok eğlenmek için yaptığını söylüyor.
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'Sıradan bir yaşam sürmek beni mutlu etmezdi. Özel biri olduğumu düşünüyorum.' diyen Carina, son zamanlardaki 'seksi hemşire' izleniminden dolayı kendisini eleştirenlere de tepki gösterdi.
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Seksi hemşire sosyal medya hesabından konu ile ilgili şunları söyledi:
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'Beni özel olarak eleştirebilirler; fakat hemşirelik mesleğimi sorgulayamazlar ya da tüm hemşireleri aynı şekilde değerlendiremezler.'
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Carina Linn'in sosyal medyada yayınladığı diğer fotoğrafları...
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CESUR POZLARINI İNTERNETTE YAYINLADI, İŞİNDEN OLDU

CESUR POZLARINI İNTERNETTE YAYINLADI, İŞİNDEN OLDU
Tayland'da cesur kıyafetleri ile çekilmiş fotoğraflarını internete yükleyen hemşire, büyük tepki alınca istifa etmek zorunda kaldı.
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Tayland'da görev yapan bir hemşire, aşırı cesur üniforması yüzünden işinden oldu. Oldukça muhafazakar bir ülke olarak bilinen Tayland'da, hemşirenin kıyafeti "mesleğine utanç getirdiği" gerekçesiyle oldukça eleştirildi.
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SOSYAL MEDYADA PATLADI

SOSYAL MEDYADA PATLADI
Parichat Pang Chatsri, bazı özel fotoğraflarını Tayland Hemşire Severler Derneği'nin grup sayfasında paylaşılmasından sonra sosyal medyada büyük bir ilgi çekti. Kışkırtıcı olarak görülen fotoğraflar ülkeyi de ikiye böldü.
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"SORUMLULUĞU ÜZERİME ALIYORUM"

"SORUMLULUĞU ÜZERİME ALIYORUM"
İşine son verilmesinden sonra bir özür yayınlayan Chastsri, "Durumu hastane yönetimine açıkladım ancak hastanenin yönetimine büyük saygı duyuyorlar. Onları anlıyorum ve olayın büyümesini istemedim. Bu yüzden istifa ederek sorumluluğu üstüme aldım" açıklamasında bulundu.
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"TÜM HEMŞİRELERİ YARGILAMASINLAR"

"TÜM HEMŞİRELERİ YARGILAMASINLAR"
Güzel hemşire, "Tayland Hemşirelik ve Ebelik Konseyi ve hastane adına özür dilemek istiyorum. Halkın tüm hemşirelerimi benim fotoğraflarıma göre yargılamasını istemiyorum "diye ekledi.
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Tayland Batı ülkelerine nazaran cinsellik konusunda oldukça tutucu olmasıyla biliniyor.
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Parichat Pang Chatsri'nin diğer fotoğrafları...
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hemşire Tayvan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çekik gözlülere kalça ve büyük göğüs gitmiyor onlar ufak tefek olduğundan ufak kalça silikonsuz doğal hali daha bir güzel gidiyor yok bu ilgimi çekmedi
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