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Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.04.2018 15:05 | Son Güncelleme

Avustralya'nın milyarder iş adamı Traver Beynon, bu kez lüks hayatından ziyade kadınlarla olan ilişkisiyle gündeme geldi.

Traver Beynon, 8 yıldır evli olmasına rağmen başka kadınlarla da birlikte olmaya devam ediyor.

Traver Beynon'dan karısına ahlaksız teklif

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Yüz binlerce takipçisi bulunan Instagram fenomeni Traver Beynon, karısı Taesha'ya hayatını 30 diğer kadınla paylaşmasını teklif ettiğini açıkladı.
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Beynon, karısının evliliğini diğer kadınlarla paylaşmaya bayıldığını söylerken, her hafta sonu evine 30 kadar kadın geldiğini ve parti yaptıklarını söyledi.
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Avustralyalı milyarder Beynon'un lakabı Candyman, yani 'Şeker Adam' Beynon, hayatıyla ilgili birçok ayrıntıyı sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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Travers, Avustralya merkezli bir dergiye verdiği verdiği röportajda evli ve 4 çocuklu olmasına rağmen her gün 4 kadınla birlikte olduğunu söyledi.
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Genç milyarderin Avustralya'daki Şeker Dükkanı Malikanesi adını verdiği evinde düzenlediği 'sıradan' bir partide 360.000 dolar harcadığı açıklanmıştı.
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Bu partilerde yok yok... Orjiler, Rolls Royce'lar, Ferrari'ler, lüks eğlenceler...
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Tütün işi yapan ve bu sayede milyarder olan Travers Beynon etrafında yüzlerce güzel genç kadın ile birlikte sürdürdüğü yaşamına ilişkin fotoğraflar paylaşarak Instagram'da şöhret oldu.
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Beynon, dünyada 'yeni Hugh Hefner' olarak tanınıyor.
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Traver Beynon Taesha Beynon

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