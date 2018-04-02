Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!

Traver Beynon, 8 yıldır evli olmasına rağmen başka kadınlarla da birlikte olmaya devam ediyor.

Traver Beynon'dan karısına ahlaksız teklif

1 / 25 Yüz binlerce takipçisi bulunan Instagram fenomeni Traver Beynon, karısı Taesha'ya hayatını 30 diğer kadınla paylaşmasını teklif ettiğini açıkladı.

2 / 25 Beynon, karısının evliliğini diğer kadınlarla paylaşmaya bayıldığını söylerken, her hafta sonu evine 30 kadar kadın geldiğini ve parti yaptıklarını söyledi.

3 / 25 Avustralyalı milyarder Beynon'un lakabı Candyman, yani 'Şeker Adam' Beynon, hayatıyla ilgili birçok ayrıntıyı sosyal medya hesabından paylaşıyor.

4 / 25 Travers, Avustralya merkezli bir dergiye verdiği verdiği röportajda evli ve 4 çocuklu olmasına rağmen her gün 4 kadınla birlikte olduğunu söyledi.

5 / 25 Genç milyarderin Avustralya'daki Şeker Dükkanı Malikanesi adını verdiği evinde düzenlediği 'sıradan' bir partide 360.000 dolar harcadığı açıklanmıştı.

6 / 25 Bu partilerde yok yok... Orjiler, Rolls Royce'lar, Ferrari'ler, lüks eğlenceler...

7 / 25 Tütün işi yapan ve bu sayede milyarder olan Travers Beynon etrafında yüzlerce güzel genç kadın ile birlikte sürdürdüğü yaşamına ilişkin fotoğraflar paylaşarak Instagram'da şöhret oldu.

8 / 25 Beynon, dünyada 'yeni Hugh Hefner' olarak tanınıyor.

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