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Fenomen Türk kadın pilotlar

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 11.01.2018 14:18 | Son Güncelleme 16 saat önce

Türkiye’de sayıları her geçen gün artan kadın pilotlar sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

On binlerce kişi onları takip ediyor

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Gittikleri ülkelerden paylaştıkları fotoğraflarla adeta sosyal medya fenomeni haline gelen kadın pilotları yüzbinlere varan kişi takip ediyor. Kadın pilotların en çok beğeni alan paylaşımları ise Küba ve Maldivler fotoğrafları oluyor. (Hürriyet)
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Sosyal medyadaki Türk kadın pilotlar arasında en ünlüsü ise Göztepeli futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu. Yağmur Sarıoğlu’nu bu alanda Eser Aksan Erdoğan takip ediyor. Yabancı kadın pilotların sosyal medyadaki takipçi sayıları ise 400 bine kadar çıkabiliyor.
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Aşkım Pelin Öner 30 bine yakın takipçisi bulunuyor.
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Eser Aksan Erdoğan Boeing 737 pilotu takipçi sayısı 95 bini aştı
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Pınar Aktuğ sosyal medyada takipçi sayısı 30 bine yaklaşıyor.
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Ece Korkmaz sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı 29 bin 500
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Yağmur Yılmaz Sarıoğlu takipçi sayısı en fazla kadın pilot. Hesabını 230 bin kişi takip ediyor.
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Yağmur Sarıoğlu, Göztepeli futbolcu eşi Sabri Sarıoğlu ile...
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Ebru Ünsal sosyal medyada 20 bine yakın takipçisi bulunuyor.
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Türk kadın pilotların yanı sıra, çeşitli ülkelerden kadın pilotlar da sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Maria Pettersson İngiliz kadın pilotu sosyal medyada 443 bin kişi takip ediyor.
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Eva Claire Alman kadın pilotun sosyal medya hesabını 100 bine yakın kişi takip ediyor.
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Alman pilot Michelle’nin de takipçi sayısı 100 bine yaklaşıyor.
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Eser Aksan Erdoğan
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Ece Korkmaz
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