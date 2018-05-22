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Film karakteri kabusu oldu! Cinsel içerikli binlerce mesaj alıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.05.2018 07:57 | Son Güncelleme

Jumanji isimli ünlü filmdeki karakterle aynı isme sahip olan kadın, her gün cinsel içerikli mesajlara maruz kalıyor.

Durumdan şikayetçi olan Bethany Walker, sosyal medya kullanıcılarına kendisinin başka kişi olduğunu ispatlamak için sürekli fotoğraf paylaşıyor.

Ünlü filmdeki karakterle karıştırılınca...

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Instagram kullanıcı adı, Jumanji isimli ünlü filmindeki bir karakterle aynı olan Bethany Walker isimli kadın, filmi izleyenler tarafından cinsel içerikli mesaj yağmuruna tutuldu.
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ABD'li aktör Dwayne Johnson'ın başrolünde yer aldığı Jumanji filmi, İngiltere'de yaşayan bir kadının kabusu oldu. 22 yaşındaki Bethany Walker, filmdeki bir karakterle aynı ad ve soyada sahip.
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MESAJ KUTUSU DOLDU TAŞTI

MESAJ KUTUSU DOLDU TAŞTI
Filmin vizyona girmesinin ardından Walker'ın sosyal medya hesaplarına binlerce cinsel içerikli mesaj gelmeye başladı.
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FİLMİN YAPIMCISINDAN RİCADA BULUNDU

FİLMİN YAPIMCISINDAN RİCADA BULUNDU
Ne olduğuna anlam veremeyen kadın, Jumanji'de yer alan karakterin filmde sürekli selfie çekerek bunları kendisiyle aynı kullanıcı adına sahip Instagram hesabına yüklediğini gördü.
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Filmdeki sahneyi görenler ise, Madison Iseman'ın canlandırdığı karakter olduğunu düşünerek Walker'ı mesaj yağmuruna tuttu.
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Walker, durumu filmin yapımcı şirketine bildirerek söz konusu sahnenin değiştirilmesini istedi.
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Filmdeki sahnelerden bazı kareler...
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Walker'ın diğer sosyal medya paylaşımları...
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Anahtar Kelimeler:
jumanji film Bethany Walker sosyal medya fenomen

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