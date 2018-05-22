Film karakteri kabusu oldu! Cinsel içerikli binlerce mesaj alıyor

Durumdan şikayetçi olan Bethany Walker, sosyal medya kullanıcılarına kendisinin başka kişi olduğunu ispatlamak için sürekli fotoğraf paylaşıyor.

Ünlü filmdeki karakterle karıştırılınca...

1 / 20 Instagram kullanıcı adı, Jumanji isimli ünlü filmindeki bir karakterle aynı olan Bethany Walker isimli kadın, filmi izleyenler tarafından cinsel içerikli mesaj yağmuruna tutuldu.

2 / 20 ABD'li aktör Dwayne Johnson'ın başrolünde yer aldığı Jumanji filmi, İngiltere'de yaşayan bir kadının kabusu oldu. 22 yaşındaki Bethany Walker, filmdeki bir karakterle aynı ad ve soyada sahip.

3 / 20 MESAJ KUTUSU DOLDU TAŞTI Filmin vizyona girmesinin ardından Walker'ın sosyal medya hesaplarına binlerce cinsel içerikli mesaj gelmeye başladı.

4 / 20 FİLMİN YAPIMCISINDAN RİCADA BULUNDU Ne olduğuna anlam veremeyen kadın, Jumanji'de yer alan karakterin filmde sürekli selfie çekerek bunları kendisiyle aynı kullanıcı adına sahip Instagram hesabına yüklediğini gördü.

5 / 20 Filmdeki sahneyi görenler ise, Madison Iseman'ın canlandırdığı karakter olduğunu düşünerek Walker'ı mesaj yağmuruna tuttu.

6 / 20 Walker, durumu filmin yapımcı şirketine bildirerek söz konusu sahnenin değiştirilmesini istedi.

7 / 20 Filmdeki sahnelerden bazı kareler...

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9 / 20 Walker'ın diğer sosyal medya paylaşımları...

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