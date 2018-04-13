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Film karesi sanmayın! Çin'in gizli silahı: Kadın savaşçıları

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.04.2018 07:37 | Son Güncelleme

Çin'in en gizli silahı kadın askerleri! Ülkenin her noktasında aktif olduğu görülen kadınlar asker ocaklarında da öne çıkıyor.

En gizli silahları olarak yetiştirdiği kadınlar, oldukça zor eğitimlerden geçiyor.

Çin'in kadın askerleri

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Kadınlarla erkeklerin her alanda eşit haklara sahip olduğu Çin'de askerlik yaparken gördüğünüzde şaşırmayacağınızdan eminiz.
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Erkeklere meydan okuyacak güçleriyle düşmana kafa tutan kadın askerler, en ağır koşullarda eğitime tabi tutuluyor.
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Zorlu eğitimleri sonundaysa düşmanlar için korkulacak birer savaş silahı haline dönüşüyorlar.
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İşte asker ocaklarındaki kadınların aldıkları eğitimlerden bazı kareler...
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ben acil çin ordusunda komutan olmam gerekiyor
Savaşta öleceksem sizle çatışırken öleyim :) Ben öldüremem kıyamam biliyosunuz :)
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