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Filmde gördü, kendine yaptı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.07.2018 09:10 | Son Güncelleme

YouTube'da kanalı olan genç bir adam, Yüzüklerin Efendisi filmindeki 'Hobbit' evlerine özendi.

Genç adam sadece doğadaki malzemeleri kullanarak Hobbit evi inşa etti.

Yeteneğin böylesi

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YouTuber'ın Hobbit evini inşa etme aşamaları kameralara böyle yansıdı...
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Anahtar Kelimeler:
hobbit film ev yaratıcılık

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