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Fitness modeli Jen Selter bu kez İstanbul'da

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.05.2018 10:24 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kısa sürede fenomen olan ve milyonlarca takipçisi olan ABD’li fitness modeli Jen Selter, İstanbul'da.

Selter sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı'ndan bir fotoğraf paylaştı.

Seksi model İstanbul'da

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24 yaşındaki ABD'li modelin İstanbul'a neden geldiği henüz bilinmiyor.
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İşte seksi modelden fotoğraflar.
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Jen Selter seksi model kadın

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Istanbulda bu kiyafetlerle cikarsa sıkıntı olabılır.Bızım ulke buna hazır degıl ????
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