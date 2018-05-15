Fitness modeli Jen Selter bu kez İstanbul'da

Selter sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı'ndan bir fotoğraf paylaştı.
AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!
Gazze'deki İsrail katliamında bilanço ağırlaşıyor
Darbenin şifresi: Rüya görmüş büyük deprem olacak!
Köpek diye satın aldı, bakın ne çıktı!
Selahattin Demirtaş için flaş talep
Afganistan'da Taliban Farah vilayet merkezinin bir kısmını ele geçirdi
İzindeki kadın polis, gaspçıya rastlayınca...
Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum