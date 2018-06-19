Fotoğraftaki tuhaflığı görebildiniz mi?

Bunun gibi daha pek çok garipliğin gündeme gelmesi ise kafalarda soru işareti bıraktı. İşte sanal alemde tartışma yaratan kareler...

Nasıl olduğu açıklanamayan fotoğraflar

1 / 28 1987 yılında İngiltere'de yer alan bir askeri üste çekilen bu fotoğrafta kadın arabada yalnız olduğunu söylemiş. Ancak fotoğrafa baktıktan sonra diyecek söz bulamamış.

2 / 28 Bu fotoğraf 1962 yılında çekildi ve kimse sahte olduğunu kanıtlayamadı. 1978'de Merkezi İstihbarat Teşkilatı, ufo'larla ilgili yüzlerce belgeyi (Tanımlanamayan Uçan Nesneler) yasaklı hale getirdi. Bu fotoğraf diğer materyaller arasında bulundu.

3 / 28 Japonya'da düzenlenen bir etkinlikte kameraya gülümseyen bu kız adeta kafasını 90 derece aşağı çevirirken yakalanmış. Kameraman görüntülerin gerçek olduğunu kızın kafasını döndürüp kameraya gülümsediğini iddia etti.

4 / 28 James Courtney ve Michael Meehan'ın yüzleriBu görüntü SS Watertown'da 1924 yılında çekildi. Suyun içindeki şey hakkında pek çok teori var, ancak tek bir delil bile mevcut değil. Onların trajik bir kazada öldü James Courtney ve Michael Meehan'ın yüzleri olduğuna inanılıyor.

5 / 28 İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesinde yer alan Newby Kilisesinde çekilen bu fotoğraf her şeyi anlatıyor. Hayalet bir rahibin olduğu bu fotoğrafı araştıran bazı araştırmacılar o dönemde bu fotoğrafın montajlanamayacağını fotoğrafın gerçek olduğunu söylemiştir.

6 / 28 Bu, en ünlü ve tartışmalı hayalet resimlerden biridir. Bu fotoğrafta "Kahverengi hanımefendi (Brown Lady)" olarak da bilinen Dorothy Walpole'ün göründüğüne inanılıyor. Kocası onu aldatmaktan şüphelenip onu için Raynham Hall'a hapse attı. Dorothy'nin ölümünden sonra, onun hayaletini görmekle ilgili çok sayıda rapor var.

7 / 28 İşte nasıl olduğu anlaşılamayan fotoğraflar.

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17 / 28 Sosyal medya kullanıcılarından biri büyükbabasının fotoğrafına bakınca neye uğradığını şaşırdı.

18 / 28 İlk bakışta sorun yokmuş gibi görünse de büyük babasının kolundaki eli görünce inanamadı.

19 / 28 İşte sosyal medyada paylaşılan ama bir türlü açıklanamayan o ilginç fotoğraflar...

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