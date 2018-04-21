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Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.04.2018 11:00 | Son Güncelleme

Metin Hara ile dolu dizgin süren aşkıyla gündemden düşmeyen Adriana Lima, bu kez yüzü olduğu bir markanın çekimleri sırasında karşımıza çıktı.

Ne var ki, New York sokaklarında yapılan çekimler güzel model için oldukça zorlu geçti.

Ünlülerin zor anları! Frikik vermekten son anda kurtuldular

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New York'taki çekimler sırasında derin yırtmaçlı sarı eteğiyle nefes kesen Adriana Lima, poz verirken zor anlar yaşadı.
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Sokakta yapılan çekimler sırasında zaman zaman eteğinin açılması tehlikesiyle karşı karşıya kalan Adriana Lima, frikik vermesine ramak kala durumu toparladı.
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O anlar saniye saniye objektiflere takıldı.
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İşte güzel modelin kayıtlara geçen zor anları...
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Big Brother programıyla ünlü olan Chloe Goodman, Dubai'de tatil yaptı.
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Denizin ve güneşin tadını çıkaran reality show yıldızı, bikini seçimiyle dikkatleri üzerine çkemeyi başardı.
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Siyah bikinisiyle tüm gözlerin kendisine dönmesini sağlayan güzel, zaman zaman endişeli anlar da yaşadı.
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Frikik vermekten korkan güzel, elleriyle bikini üstünü tutarak önlem aldı.
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Gün boyunca gözünden çıkarmadığı renkli gözlükleriyle de modaya olan tutkusunu gözler önüne serdi.
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Reality show yıldızı Chloe Lewis, caddede yürürken zor anlar yaşadı.
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Derin göğüs dekolteli tulumuyla karşıdan karşıya geçmeye çalışırken büyük tedirginlik yaşayan Chloe, elini bir an olsun göğsünden çekmedi.
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Her adımını frikik verme korkusuyla atan 27 yaşındaki güzelin o tedirgin halleri
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Londra'da pazar gecesi düzenlenen Vogue ve Tiffany&Co partisine katılan Winnie Harlow geceye damga vurdu.
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Metalik gümüş kıyafeti ile oldukça iddialı gözüken Harlow, önü kısa arkası uzun elbisesiyle arabasından inerken zor anlar yaşadı.
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Frikik vermemek için direnen Harlow'un o anları kameraya yansırken, geceye katılan diğer isimler de benzer görüntülerle magazin gündemine oturdu.
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