Frikik üstüne frikik! O kıyafeti giydiğine bin pişman oldu

Giydikleriyle gündemden düşmeyen Charlotte Crosby, gün geçmiyor ki frikik vermesin. Bu kez derin dekolteli süper mini elbisesinin altına iç çamaşırı da giymeyince patlayan flaşlardan kurtulamadı.

Giydikleriyle gündemden düşmüyor

1 / 84 Her gittiği organizasyonda frikik veren ünlü televizyon yıldızı Charlotte Crosby yine süper mini kurbanı oldu.

2 / 84 Verdiği kilolarla bir dönem gündeme oturan İngiliz realty şov yıldızı Charlotte Crosby yine frikik verdi.

3 / 84 Ünlü yıldızı geçen aylarda arabasından inerken büyük bir frikik vermiş magazin basınına uzun süre malzeme olmuştu.

4 / 84 Derin yırtmaçları olan elbise ünlü yıldızı basamak çıkarken bir hayli zorladı.

5 / 84 Ünlü yıldız dün de Londra'da düzenlenen bir etkinliğe katılmak için yine siyah süper mini bir elbise tercih tercih etti.

6 / 84 Derin yırtmaçları olan elbise ünlü yıldızı basamak çıkarken bir hayli zorladı.

7 / 84 Elleriyle eteğini çekiştiren ve çevresindekilerden yardım alan ünlü yıldız yine de frikikten kaçamadı.

8 / 84 Geceye damga vuran görüntülerden bir başkası da 22 yaşındaki Chloe Ferry'den geldi.

9 / 84 Chloe'nin, eve dönüş vakti geldiğinde çıplak ayaklarla arabasına doğru yürüdüğü görüldü.

10 / 84 Olivia Attwood ise üzerindeki lekelerle oldukça dağılmış gözüküyordu.

11 / 84 KAYLEIGH MORRIS GECEYE DAMGA VURDU 29 yaşındaki Kayleigh Morris, eğlenmek için çıktığı geceye damgasını vurdu.

12 / 84 Oldukça iddialı kıyafetiyle sokaklarda boy gösteren Morris, kusursuz fiziğiyle hemcinslerini kıskandırdı.

13 / 84 Derin dekolteli süper mini elbisesiyle iddiasını ortaya koyan güzel, kıyafetini açık saçları ve ince bantlı ayakkabılarıyla tamamlamış.

14 / 84 İşte Morris'in o geceden kareleri...

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16 / 84 Kıyafetinin cesur kesimiyle geceye damga vuran Charlotte Crosby, göğüslerine dikkat çeken detay kadar mini eteği ile uzun bacaklarını da sergiledi.

17 / 84 Charlotte Crosby, elbisesindeki göğüs detayı sebebiyle fazlaca zorlandı.

18 / 84 Objektiflerin kendisini kayda aldığı anlarda elleriyle göğsünü kapatmaya çalıştığı görüldü.

19 / 84 Yeni görünümüyle hayranlarının büyük beğenisini toplayan Charlotte Crosby, sosyal medyadan da iltifat yağmuruna tutuldu.

20 / 84 İşte Charlotte Crosby'nin o gecede çekilen diğer fotoğrafları...

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29 / 84 SOLUĞU DÖVMECİDE ALDI I’m A Celebrity’s yarışmasında ünlenen Vanessa White, beline yaptırdığı yeni dövmesini sosyal medyadaki paylaşımıyla duyurdu.

30 / 84 Katıldığı yarışma sayesinde kısa sürede adını binlerce kişiye duyurmayı başaran Vanessa, geçtiğimiz gün de giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekmişti.

31 / 84 Davet edildiği geceye iddialı bir elbiseyle katılan Vanessa sınırları zorladı.

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33 / 84 Güzel yarışmacı, adada kaldığı dönemde de duş aldığı anlarla gündemden düşmemişti.

34 / 84 Ekranda görünenin aksine seksilikten oldukça uzak olduğunu söyleyen Vanessa, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

35 / 84 'Duş alırken etrafınızdan böcekler çıkıyor. O sırada oldukça endişeli oluyorsunuz ve ısırılmamak için dua ediyorsunuz. Bu yüzden 3 gün duş alamadığım bile olmuştu.'

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42 / 84 İngiltere'de ekrana gelen dünyaca ünlü yarışma programı I'm a Celebrity'de bu yıl çıplaklık ve romantizmin daha da teşvik edilmesi için kamp alanına bir küvet konuldu. Yeni bölümlerde yer alacak olan küvette romantik dakikaların yaşanılacağı düşünülüyor.

43 / 84 ''Romantik olma potansiyeli her zamankinden daha yüksek" Programın yapımcıları ilk kez bir küvet kurdukları kamp alanında çıplaklığın teşvik edilmesine çok hevesli. Bu yıl aşk koltuğu adını verdikleri bir bankın da yer aldığı kamp alanında birçok yeni unsur yer alıyor. Yapımcı Oliver Nash, ''Romantik olma potansiyeli her zamankinden daha yüksek" diye konuşuyor.

44 / 84 YARIŞMACILAR BU KÜVETTE YIKANACAKLAR İngiltere'de son günlerin en popüler yarışması Love Island (Aşk Adası)'ndan esinlenildiği söylenen I'm a Celebrity'de, çıplaklıklığın ön planda tutulması için her şey yapılıyor.

45 / 84 Programın yapımcısı Oliver Nash'in orman ortasına iki kişinin sığabileceği bir küvet koyma fikri 'potansiyel sevgililer için düşünülmüş' yorumlarına neden oldu.

46 / 84 19 Kasım'da başlayacak olan I'm a Celebrity yarışmasında Stanley Johnson, Dennis Wise, Shappi Khorsandi, Amir Khan, Jennie McAlpine, Vanessa White, Rebekah Vardy, Jack Maynard, Georgia Toffolo ve Jamie Lomas yer alıyor.

47 / 84 KAMP ALANINDAKİ BİR DİĞER YENİLİKSE BU BANK

48 / 84 Katılımcıların güç doğa koşullarında mücadele ettiği yarışmada, alttan alta bayanlar arasında bir güzellik mücadelesi de yaşanıyor.

49 / 84 en çok konu edilen ise bayan yarışmacıların bikinili görüntüleri. İşte yarışmanın çeşitli dönemlerde yayınlanan bölümlerinden akıllarda kalan bikinili görüntüler.

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