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Frikik vermemek için şekilden şekle girdi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 25.12.2017 11:52 | Son Güncelleme 3 saat önce

Soyal medya fenomeni ve modellik yapan Lisa Opie, katıldığı geceye damga vurdu. Giydiği elbiseyle herkesi kendisine hayran bırakan Opie'nin derin yırtmacı ile yaşadığı zor anlar da objektiflere an be an yansıdı.

Lisa Opie frikik vermemek için çok uğraştı

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24 yaşındaki moda bloggerı ve manken Lisa Opie geçtiğimiz akşam Miami'de düzenlenen bir davete katıldı. Opie, cesaretiyle görenleri kendine hayran bıraktı.
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Geceye mavi renkli kıyafetiyle katılan Opie meraklı bakışları üzerinde topladı.
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Ünlü manken, derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.
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İddialı seçimiyle tüm gözleri üzerine toplayan Opie’nin elbise içindeki rahat tavırları da dikkatlerden kaçmadı.
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Lisa Opie, bol dekolteli kıyafetine rağmen frikik vermemeye gayret gösterdi.
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İşte ünlü modelin geceye damga vurmasını sağlayan o kıyafeti.
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frikik dekolte lisa opie

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yılan gibi kadın, arabam feda olsun, (zaten başka bişeyim de yookkk :) ) dermisin bide araba tofaş 1.6 şahin
Başlığın tam tersine firikik vermeye uğraşmış öksüzleri doyuracak kadarda vermiş
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