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Galata Köprüsü'ne kadar uzanan 61 milyonluk kuyruk

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 24.12.2017 15:28 | Son Güncelleme 11 saat önce

Yılbaşı ikramiyesinin 61 milyon TL olarak açıklanmasının ardından Eminönü’ndeki ünlü piyango bayii Nimet Abla önündeki kuyruk Galata Köprüsü`ne kadar ulaştı.

61 milyonluk kuyruk

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Bariyerlerle düzgün olması sağlanan bilet kuyruğu havadan görüntülendi.
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Yılbaşı büyük ikramiyesinin 61 milyon lira olarak açıklanmasının ardından vatandaşlar bilet bayilerine hücum etti.
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Havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar Eminönü’de bulunan ünlü bilet bayii Nimet Abla’nın önünde metrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturdu. 61 milyonluk bilet kuyruğunun Galata Köprüsü`ne kadar ulaştığı görüldü.
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Bariyerler konularak düzenlenen metrelerce uzunluğundaki bilet kuyruğu havadan görüntülendi.
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Görüntülerde kuyruk bilet gişesinden Galata Köprüsü`ne kadar ulaşıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango Bileti Nimet Abla

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
MİLLİ PİYANGO HARAMDIR. NASIL MÜSLÜMAN BİR DEVLETİZ. MADEM MÜSLÜMAN BİR DEVLETİZ DEVLET NEDEN KUMARA İZİN VERİYOR ? BUNUNDA SORGULANMASI GEREKİR KANIMCA.
Vah vah .İstatistik diye bir bilim var.Onu geçtim akıl var mantık var.Onu da geçtim soğuk var.
akıl yoksulu ahmaklar başka biletçimi yok ikramiye istanbula çıkmaz bakın görün
yılbaşı çekilişlerinde piyango çıkma ihtimali yani yüzdesi diğer çekilişlerden her ayın 9-19-29 undan daha düşüktür...diğer çekilişlerde 6 basamaklı bilet basılırken yılbaşı çekilişlerinde 7 basamaklı biletler basılır..yani yılbaşında piyango bileti alanın şansı daha düşük...ama gel de bunu bizim halkımıza anlat...
@birtanby o yönden bakarsan ikramiyesi de daha düşük senin dediklerinin. Zaten milli piyango umut kapısı para çok olunca millet 1milyon 500bin 100bin 50bin 10bin 5bin falan gelir diye de alıyor o bileti.
piyangoyu savunmuyorum ama kucuk bir ekleme, normal cekilislerden cok daha fazla numara cekilir. kazanma sansi o yuzden ayni gibi
sadece gülüyorum son 10 senedir ikramiye çıkmamış çıkan ıvır zıvır ikramiyelerde çok bilet sattığı içindir
kafayi yemis bunlar
bu kuyruk toplumun zeka sevyesini ifade etmektedir söylenecek laf yok vah ülkem vahki bu zeka sevyesine sahip vatantaşın var
Çok şaşırtıcı bir görüntü. İnşallah namaz vakitlerinde de cami kuyrukları böyle olur. söyleyecekte başka bişi bulamadım. Şımarıklık mıdır yoksa çaresizlik midir bu insanların yaptığı. ????
Millet piyangoya umut bağlamış durumda; sosyal adaletsizlik ve ekonomik zorluktan kurtulmanın hayali bile güzel!
Kafayı yemişler. Kapitalizm adamı böyle maymun yapar. B.k çıkar. Yedirirler mi o parayı sade vatandaşa. Beyhude işler.
@baris_gezer İnsanları böyle maymun yapan akpe dir hiç kıvırmaya gerek yok.
Domuz eti verseler hiçbiri haram diye yemez. Bide linç ederler. İşin içinde para olunca Allah Kitap unutan bir millet olduk. Çok acı yazık!
gzekalılar......
çok fazla bilet aldığı için evet çıkma olasılığı oradan daha yüksek fakat, genel olasılığa bakınca isterse %99'unu alsın yine oradan çıkmama ihtimali var. Biraz düz mantıkla gidiyor insanlar oraya bir nevi de umutla. Bakalım ihtiyacı olan kadar, düzgün işlere kullanacak birine de çıkar umarım.
way be !!! bilet kuyruğuna bak birde yukardan fotograf çekmişler.. bu tek birseyin göstergesi zenginlik hayali değil ekonomik anlamda millet kıskaca sıkışmış borç batağına batmasının kanıtıdır sadece..
ŞU MANZARAYI GÖRÜNCE BİRDEN YILLAR ÖNCE TV YE 1 KERE ÇIKIP SOONA ORTADAN KAYBOLAN Bİ MİLLİ PİYANGO ÇALIŞANI AKLIMA GELDİ ! ADAM BURDA DÖNEN TEZGAHI Bİ ANLATIRSAN YER YERİNDEN OYNAR DEMİŞTİ SOONA ADAM ORTADAN KAYBOLDU !
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