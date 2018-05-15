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Gazze'de katliam! Dünya bu karelerle izledi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.05.2018 00:36 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayında açıkladığı kararının ardından bugün ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşındı. Gazze'deki protestolarda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 58 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 410 Filistinli yaralandı.

İşte Gazze'deki katliam gününün fotoğrafları...

Bir yanda katliam bir yanda kutlama!

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ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Gazzeliler İsrail sınırında günler öncesinden çadırlar kurdu."Milyonluk yürüyüş" adında kapsamlı gösteriler düzenleyen Filistinliler, İsrail'in sert müdahalesiyle karşılaştı.
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Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 448'i gerçek mermiyle olmak üzere, şarapnel, gaz kapsülleri ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle 2410 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.
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Filistinli Gazeteciler Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, aralarında Reuters'in kameramanı Ahmed Zakkut ve Cezayir Televizyon muhabiri Ömer Hamdan'ında olduğu 9 gazetecinin yaralandığı ifade edildi.
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İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 58 kişi hayatını kaybetti.
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İsrail ordusunun, sınırda kurulan çadırları insansız hava aracıyla (İHA) ateşe vermeye çalıştığı, Filistinli grupların yangına kısa sürede müdahale ettiği ifade edildi.
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İsrail ordusu Gazze sınırında toplanan Filistinli göstericilerin üzerine İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) göz yaşartıcı gaz attı.
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Özellikle Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmı karara tepki gösterdi.
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ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayında açıkladığı kararının ardından dün ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşındı.
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Açılış törenine Trump'ın damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump da katıldı.
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, sınırda devam eden barışçıl gösterilere İsrail askerlerinin sert müdahalesi nedeniyle her dakika yaralı sayısının arttığı bölgedeki hastanelerde tıbbi malzeme konusunda ciddi eksiklikler yaşandığını belirterek "acil yardım" çağrısında bulundu.
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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Kudüs'te ABD Büyükelçiliği'nin açılış töreninde bir konuşma yaptı. Netanyahu konuşmasında, "Kudüs'teyiz ve burada kalacağız" ifadelerini kullandı.
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Kuveyt ise Gazze'deki şiddet olayları üzerine BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.
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Yaşanan can kayıplarıyla birlikte, olaylar 2014'teki savaştan bu yana Gazze'deki en kanlı gün olarak kayıtlara geçti.
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Bu arada İsrail ordusunun, Gazze sınırını "kapalı askeri bölge" ilan ettiği bildirildi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sınırda tel örgülerin olduğu bölgenin "kapalı askeri bölge" ilan edildiği ve buradaki herhangi bir hareketliliğin ordunun onayını gerektirdiği belirtildi.
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Öte yandan Gazze'nin tüm şehirlerinde ilan edilen genel grev kapsamında kamu ve özel tüm kurumlarda milyonluk yürüyüş dolayısıyla iş bırakıldı.
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Katliamı böyle savundu!

Katliamı böyle savundu!
Sosyal medya hesabından Gazze'deki olaylara ilişkin mesaj yayımlayan Netanyahu, her ülkenin kendi sınırlarını korumak zorunda olduğunu belirterek, İsrail askerlerinin barışçıl göstericilere karşı kullandığı orantısız gücü savundu.
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Netanyahu,"Hamas, İsrail'i yok etme niyetinde ve bu hedefini gerçekleştirmek için binlerce kişiyi telleri aşması için sınıra gönderiyor." ifadelerini kullanarak, İsrail askerlerinin Hamas'a karşı sınırlarını koruduğunu ileri sürdü.
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu işler kınamayla falan olmaz. ABD nasıl israil i besliyorsa müslümanlar da orada ki müslümanları destekyecek ve en gelişmiş silah sistemlerini verecek. Demir, Demirle dövülür.
KINIYORUM DEMEKİLE ADAMLARIN ÇOKTA UMURUNDA BEN AKP AKTİF ÜYESİYİM KINAMAK İLE OLMUYOR MADEM SÖYLEDİKLERİNİZDE SAMİMİ İSENİZ DERHAL İSRAİLLE İLİŞKİLERİ KESER ANLAŞMALARI FESİH EDERSİNİZ İSRAİL ÜRÜNLERİNİN SATIŞLARINI YASAKLAR BU ÜLKEYE GİRİŞLERİN VİZELERİ DURDURUP SERTBİR NOTA VERİR GAZYEYE DERHAL SAVAŞ UÇAKLARIMIZI GÖNDERİR ORADA ÜST KURAR İSENİZ OZAMAN SAMİMİ GERÇEKÇİ OLUDUĞUNUZU ANLARIZ ABD YE NOTA VERİP İLİŞKİLERİMİZİ MASLAHAT GÜZERINA ÇEKERSENİZ OZAMAN SAMİMİ GERÇEKÇİ OLDUĞUNUZU İSPATLARSINIZ BU HALKA BAŞKA TÜRLÜ İSRAİLİ KORUYORSUNUZ ADLECEM HAKKIMI HELAL ETMİYORUM OYUMU HARAMEDİYORUM
Eğer DEAŞ denilen dinsizler ordusu gerçekten müslüman ve müslümanlık savunucusu olsaydı ilk işleri İsrail'e saldırılar düzenlemek olurdu ama İsrail ve ABD nin köpeği oldukları için tek hedefleri yine müslümanlar. Türkiye zaten kırılgan ve zayıf bir ekonomiye sahip. Bu paralı domuzlarla mücadele edemiyoruz. Zengin arap ülkeleri zaten paraya tapan itlerden başka bir şey değiller. Ne yazık ki ne Filistin ne de başka mazlum müslümanlar bu tip saldırı ve haksızlıklardan bu tablo devam ettiği sürece kurtulamazlar. Gerçek bir Müslüman Birliği olsa her ülkeye kafa tutulabilir ama ne yazık ki yok.
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