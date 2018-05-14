HABER

Gazze sınırında gergin anlar! İsrail askerleri böyle müdahale etti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.05.2018 13:48 | Son Güncelleme

Gazze'nin Han Yunus kentinin doğusunda bulunan İsrail sınırında toplanan Filistinliler'e İsrail güçleri tarafından müdahale edildi.

Müdahale karşısında yaralanan göstericiler, güvenlik güçlerine lastik yakarak karşılık vermeye çalıştı.

İsrail sınırında Filistinliler'e müdahale

1 / 42

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından Tel Aviv’den taşınan ABD Büyükelçiliği bugün Kudüs’te açılıyor. Filistinliler bugün protesto için büyük halk yürüyüşlerine başladı.
2 / 42

Filistin Kızılayı İsrail ordusunun, sınırda toplanan binlerce Filistinli’ye açtığı ateşte onlarca kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını açıkladı.
3 / 42

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde şu ana kadar gerçek mermi, şarapnel, gaz kapsülleri ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle yüzlerce Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.
4 / 42

Binlerce kişinin Gazze Şeridi'nde sınır bölgelerinde toplandığı aktarılıyor. Gazze'de birçok bölgede gösteri düzenleniyor.
5 / 42

Reuters haber ajansınca konu ile ilgili şu ifadeler kullandı: İsrail ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması nedeniyle bugün kutlamalar düzenlerken, bu adımın dünya kamuoyu tarafından desteklenmediği, çoğu yabancı ülke büyükelçisinin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun vereceği davete katılmamasından belli oluyor.
6 / 42

KORKUNÇ FOTOĞRAFLAR PEŞ PEŞE GELİYOR...

KORKUNÇ FOTOĞRAFLAR PEŞ PEŞE GELİYOR...
7 / 42

8 / 42

9 / 42

10 / 42

11 / 42

12 / 42

13 / 42

14 / 42

15 / 42

16 / 42

17 / 42

18 / 42

19 / 42

20 / 42

21 / 42

22 / 42

23 / 42

24 / 42

25 / 42

26 / 42

27 / 42

28 / 42

29 / 42

30 / 42

31 / 42

32 / 42

33 / 42

34 / 42

35 / 42

36 / 42

37 / 42

38 / 42

39 / 42

40 / 42

41 / 42

42 / 42

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Filistin müdahale

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Türkiye Cmhuriyeti'nde Gezi Olayları Bilançosu: 11 Ölü (Dövülme, gaz kapsülü ile vurulma veya gaz zehirlenmesi), 43'ü ağır 8.163 insan yaralı... Şimdi bunu yapanlar çıkmış başkalarınımı lanetliyor..! Güldürmeyin ulan kendinize... İsrail sizin ekmeğinize yağ sürüyor şuanda.... Onların sayesinde TV lere çıkıp lanetleme, bağırma, çağırma yapıp... OOO BÜYÜK REİSE BAKIN İSRAİLE YİNE KAFA TUTUYOR dedirteceksiniz...
Diğer Haberler
Babadan kızına sıra dışı sürpriz!

Babadan kızına sıra dışı sürpriz!

Yüzüne kezzap atılmıştı! İşte son hali

Yüzüne kezzap atılmıştı! İşte son hali

Böyle havalimanı gördünüz mü?

Böyle havalimanı gördünüz mü?

İstanbul'u daha önce hiç böyle görmediniz

İstanbul'u daha önce hiç böyle görmediniz

Utanç verici açılış gününde çatışmalar!

Utanç verici açılış gününde çatışmalar!

Bu gölün suyu gençleştiriyor

Bu gölün suyu gençleştiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.