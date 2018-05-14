Gazze sınırında gergin anlar! İsrail askerleri böyle müdahale etti

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından Tel Aviv’den taşınan ABD Büyükelçiliği bugün Kudüs’te açılıyor. Filistinliler bugün protesto için büyük halk yürüyüşlerine başladı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde şu ana kadar gerçek mermi, şarapnel, gaz kapsülleri ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle yüzlerce Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

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Reuters haber ajansınca konu ile ilgili şu ifadeler kullandı: İsrail ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması nedeniyle bugün kutlamalar düzenlerken, bu adımın dünya kamuoyu tarafından desteklenmediği, çoğu yabancı ülke büyükelçisinin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun vereceği davete katılmamasından belli oluyor.