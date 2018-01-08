Gebe ineği yemeye çalışınca...

Son Güncelleme 3 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 08.01.2018 14:45 |3 saat önce

Gebe ineği bir bataklığa çekerek öldürüp yemeye çalışan anakonda, 9 kişinin çabaları sonucu kurtarıldı.

Vahşi doğada nefes kesen karşılaşmalar

1 / 40 Vahşi doğaya karşı gelmekte kararlı olan insanlar, hamile ineği kurtarmak için iş başına koyuldu.

2 / 40 13 metrelik anakonda, yemek olarak seçtiği ineği boğarak öldürmeye çalışırken, çevredekiler ineğin yardımına koştu.

3 / 40 Anakondayı kuyruğundan çekmeye başlayan insanlar, kararlı tavırlarını sürdürünce zavallı ineği kurtarmayı başardılar.

4 / 40 Yardımsever grup, o an ineği kurtarmayı başarsalar da anakondanın karnını doyurmak için tekrar gelmesinden korkuyor.

5 / 40 İşte o korkunç anlarda yaşananlar...

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11 / 40 DENİZ YILANI İLE TAŞ BALIĞI BİRBİRİNİ ZEHİRLEDİ Zehirli deniz yılanı ve taş balığının, kazananı olmayan bu ilginç mücadelesi Avustralyalı balıkçı Rick Trippe tarafından çekildi.

12 / 40 Birbirlerini ısırarak öldüren bu iki deniz canlısı görenleri şaşırttı...

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15 / 40 Kanada'da sahilde yürüyüş yapan Ginger Morneau denizde çırpınan bir martı olduğunu fark etti. Balık avladığını sandığı martı denizin içinde onu gözüne kestirmiş olan ahtapotun yemi olmak üzereydi. Amatör fotoğrafçının çektiği kareler internette en çok paylaşılanlar arasına girdi.

16 / 40 Kanada'nın Pasifik okyanusuna kıyısı olan bölgesi Victoria's Ogden'da Ginger Morneau ailesiyle yürüyüyüş yaparken denizde sıra dışı bir olaya tanık oldu.

17 / 40 Balık avlamak için denizin üzerinde uçak martı bir ahtapotun uzun kollarına yakalanmıştı.

18 / 40 Martıyı kurtarmak isteyen fakat bunu başaramayan Ogden bir dakikadan az süren ölüm kalım savaşını görüntüledi.

19 / 40 Kareler internette en çok paylaşılanlar arasına girerken amatör fotoğrafçı konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

20 / 40 "Ahtapotun martıyı öldürmesini izlemek bizim için gerçekten çok kötü bir deneyim oldu. Gördüklerimize inanamadık. Martı bir taş kütlesi gibi denize battı.”

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22 / 40 KAPLUMBAĞIN YILANA KARŞI YAŞAM MÜCADELESİ Kampumbağanın dev yılana yem olmamak için verdiği hayat mücadelesi saniye saniye fotoğraflandı. İşte vahşi doğada yaşam mücadelesi.

23 / 40 Bir göletin içinde anakonda kaplumbağayı kıskıvrak yakaladı.

24 / 40 Yılan kaplumbağayı etkisiz hale getirmek için birkaç dakika süresince gövdesinde sıkıştırdı.

25 / 40 Minik kaplumbağa dev anakondaya sonuna direndi ve sert kabuğu sayesinde ölümden kurtuldu. Bir anda suyun içinde hamle yapan kaplumbağa yem olmaktan kıl payı kurtuldu.

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