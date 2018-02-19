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Geceye damga vuran anlar!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.02.2018 12:13 | Son Güncelleme

Vogue ve Tiffany&Co davetinin after partysine katılan ünlüler zor anlar yaşadı.

Davet edildikleri mekana geldikleri lüks araçları ve birbirinden şok elbiseleriyle gövde gösterisi yapan güzeller, sıra arabadan inmeye gelince soğuk terler döktü.

Ünlülerin zor anları! Frikik vermekten son anda kurtuldular

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Londra'da pazar gecesi düzenlenen Vogue ve Tiffany&Co partisine katılan Winnie Harlow geceye damga vurdu.
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Metalik gümüş kıyafeti ile oldukça iddialı gözüken Harlow, önü kısa arkası uzun elbisesiyle arabasından inerken zor anlar yaşadı.
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Frikik vermemek için direnen Harlow'un o anları kameraya yansırken, geceye katılan diğer isimler de benzer görüntülerle magazin gündemine oturdu.
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frikik model

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