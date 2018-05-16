Gelin düğününe görüntülü aramayla katıldı

Suriyeli çift, evlilik tarihi yaklaşmasına rağmen bir araya gelemedi. Düğün hazırlıklarını tamamlayan Wane İbrahim ise genç kız Türkiye'ye gelemeyince düğününü gelinsiz yaptı. Düğün sırasında gelinliğini giyen Osman, cep telefonundan İbrahim ile görüntülü görüşme yaptı. Düğününün uzaktan tadını çıkarmaya çalışan Osman, İbrahim ile cep telefonunda karşılıklı dans etti. İşte o anlarda ortaya çıkan görüntüler...

Timsah gelinin kolunu yedi! Damat bunu görünce bakın ne yaptı

1 / 22 Ülkesindeki iç savaştan kaçarak, ailesiyle birlikte 2013 yılında Diyarbakır'a gelen, Suriye'nin Kamışlı nüfusuna kayıtlı Dilxweş Osman, yaşamını Türkiye'de sürdürmeye başladı.

2 / 22 Osman, akrabası olan ve ailesiyle beraber Diyarbakır'a yerleşen Wane İbrahim ile görüşmeye başladı. Yaklaşık 3 yıl boyunca ilişkilerini sürdüren çift, evlenmeye karar verdi; ancak bu süreçte genç kız, ailesiyle Almanya'nın Münih kentine gitti.

3 / 22 Suriyeli çift, evlilik tarihlerinin yaklaşmasına rağmen bir araya gelemedi.

4 / 22 Düğün için hazırlıklarını tamamlayan Osman, genç kız Türkiye'ye gelemeyince, merkez Bağlar ilçesinde düğünü gelinsiz yaptı.

5 / 22 Düğünün gerçekleştirildiği mekanda, gelin ile damadın salona indiği asansörden tek başına inen Dilxweş Osman, kendisini karşılayanlarla halay çekti.

6 / 22 Düğün sırasında Münih'te olan Wane İbrahim ise gelinliğini giyerek, salona cep telefonu aracılığıyla görüntülü bağlandı.

7 / 22 Telefonda görüntülü konuşan çift, en kısa sürede kavuşmayı ümit ettiklerini söyledi.

8 / 22 Düğünü tek başına yapmak zorunda kalan Dilxweş Osman, "Resmi bir düğün yapmasaydık bir araya gelemeyecektik. Yaklaşık 3 yıldır görüşüp, birbirimizi seviyorduk. Arkadaşlarım, akrabalarım Diyarbakır'da; bu yüzden düğünü burada yaptık. Almanya'da düğün yapmayalım, diye düşündük; ama şimdi Almanya'ya gidip, orada da düğün yapacağız. O zaman daha çok mutlu olacağım. Ben de istiyordum bugün, burada o da olsun. Ailem ve arkadaşlarım, hepsi burada. Bu yüzden düğünü burada yaptık" dedi.

9 / 22 Gelinsiz düğüne katılan yabancı misafirler ise şaşkınlık yaşarken, bir süre sonra durumun kendilerine anlatılması üzerine, eğlenceye katılıp, damatla beraber halay çekti.

10 / 22 TİMSAH, GELİNİN KOLUNU YEDİ Zimbabve'de dünya basınının gündemine vuran bir olay yaşandı... Kısa süre içinde evlenmeyi planlayan Jamie Fox ve Zenele Ndlovu timsah saldırısına uğradı.

11 / 22 Kısa süre içinde 'sağlıklı bir şekilde' gelin olmaya hazırlanan Ndlovu timsah saldırısına uğradı. Timsah genç kadının kolunu yedi. Trajik olay, genç nişanlıların Zambezi nehrinde kano yaptıkları sırasında gerçekleşti.

12 / 22 Genç kadın hastaneye kaldırıldı. Ndlovu timsah saldırısına uğradığında yanında nişanlısı Jamie Fox da vardı. Fox ve Ndlovu hastanede kalırken çok önemli bir karar aldı. Saldırıların üzerinden sadece 5 gün geçmişti.

13 / 22 Hastaneye Hıristiyan din adamı çağırıldı. Genç kadına düğün için hâlihazırda alınan gelinlik giydirildi ve genç çift timsah saldırısından sadece 5 gün sonra evlendi.

14 / 22 Damat Fox, "Bir haftada şok ve kederden gerçekten çok ilginç bir deneyime doğru yol aldık" yorumunu yaptı.

15 / 22 Fox, nikah töreni hakkında "Daha küçük bir mekânda gerçekleşse de, hâlâ hayatta olduğumuz için ve nikahımızı yaptığımız için çok memnunduk."

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