Gelinlik giyip eski sevgilisinin düğününü bastı!

Dünya çapında viral olan videoda, bazı konukların çığlık attığı, bazılarının ise alkışladığı dikkat çekiyor.

Düğünde rezalet çıkardı

1 / 12 Dünya eşi benzeri görülmemiş düğünü konuşuyor. Güney Afrika'nın Benoni kentinde bir düğün töreni. Gelin ve damat hazır, artık nikahın kıyılması bekleniyordu.

2 / 12 Ancak bu sırada gelinlik giymiş başka bir kadın herkesin şaşkın bakışları arasında salona girdi.

3 / 12 Damadın yanına doğru giden kadının, eski sevgili olduğu kısa sürede anlaşıldı.

4 / 12 Dünya çapında viral olan videoda, düğündeki konuklardan birinin gelinlikle töreni basan eski sevgiliyi dışarı çıkarmaya çalıştığı görülüyor.

5 / 12 Tüm bunlar yaşanırken salondaki misafirlerle birlikte gelin ve damat şoka uğradı. Görüntülerde bazı konukların çığlık attığı, bazılarının ise alkışladığı dikkat çekiyor.

6 / 12 Güney Afrika'nın kuzeydoğusunda yer alan Benoni kenti, Oscarlı yıldız oyuncu Charlize Theron'un doğduğu yer olarak biliniyor.

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