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Genç kadın 35 bin TL harcayıp kendi evini kendi yaptı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 11.01.2018 10:02 | Son Güncelleme 3 saat önce

Çin'de yaşayan genç kadın eski evini yıkarak yerine prefabrik bir ev yaptı. Ev fiyatlarının epey yüksek olduğu Pekin'de işi ucuza getirmek isteyenler prefabrik evlere başvuruyor.

Kendi evini inşa etmeye karar verince..

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Sadece 35 bin TL para harcayan genç kadın, kendi 'lüks evini' yaptırdı.
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Evi oldukça eskiyen ve bakımsız görünen Çinli kadın, işe eski evini yıkarak başladı!
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Eski evinden kurtulmaya karar veren kadın hemen harekete geçti.
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Eski ev yıkıldı ve yenisi bu hale geldi! Çok daha şık ve asla 35 bin TL'ye yapılmış bir ev gibi durmuyor!
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Prefabrik ev için gereken ekipmanların bir araya gelmesiyle birlikte ev artık bu şekilde görünüyor!
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Daha zahmetli olsa da kendi evini yapma kararından vazgeçmeyen Miller, bir proje hazırlayarak işe koyuldu.
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18 metre karelik bir yaşam alanı kuran Miller, ufak evinde ihtiyaçlarını minimum eşya ve alanla karşılamayı hedefledi.
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Miller, sürdürülebilir malzemelerle bir römorkun üzerine inşa ettiği evin dış cephesinde geri dönüşüme girmiş nakliye paletleri kullandı.
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Miller bu ufak ev için şimdilerde park edecek bir arsa satın almanın peşinde.
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Anahtar Kelimeler:
çin inşa prefabrik ev

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