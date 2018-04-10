Genç kadının canlı canlı mumyaladılar!

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının yaşadıkları dünyada büyük yankı uyandırdı.

Canlı canlı mumyaladılar!

1 / 23 Anne olmaya hazırlanan Ekaterine Fadeyeva isimli 28 yaşındaki kadın, 15 Mart tarihinde yumurtalıklarındaki kisti aldırmak için hastaneye yattı.

2 / 23 Başarılı geçen ameliyattan sonra bakım odasına alındı. Kabus bundan sonra başladı. Ekaterine Fadeyeva ile ilgilenen hemşire, hastaya serum verdiğini sanarak yanlışlıkla formalin vermiş.

3 / 23 Talihsiz kadın, ölenlerin bedenlerini korumak için kullanılan formalinin damarlarında dolaşmasından birkaç saat sonra acı içinde kıvranmaya başladı.

4 / 23 Başına gelenlerden habersiz çaresizce bekleyen kadının neden bu halde olduğu ise sabah doktorunun kendisini kontrole gelmesiyle ortaya çıkmış; fakat doktor yaşananları birkaç gün boyunca örtbas etmiş.

5 / 23 Durum 4 gün sonra Rusya Sağlık Bakanlığı'na iletilince talihsiz kadın Moskova’daki Burnazyan Biyofizik Araştırmalar Enstitüsüne nakledildi.

6 / 23 Yekaterina Fadeyeva’yı inceleyen uzmanlar Fadeyeva'yı kurtarmak için çok zaman kaybedildiğini söyledi. Midesinden başlayarak tüm iç organları devre dışı kalan kadın günlerce canlı canlı mumyalandı.

7 / 23 19 Mart'tan 5 Nisan'a kadar kurtarılmak için uğraşılan kadına yapılan hiçbir müdahale işe yaramadı ve Ekaterine Fadeyeva, Moskova'da hayatını kaybetti.

8 / 23 Ulyanovsk hastanesi baş hekimi de görevden uzaklaştırılırken, olay Sağlık Bakanlığı ve savcılık tarafından araştırılmaya devam ediliyor.

9 / 23 Yaşananlar Rusya'da şok etkisi yaratırken, Ekaterine Fadeyeva'nın yakınları ise yaşananlara feryat ediyor.

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12 / 23 ÇOCUKLARINI MEZARDAN ÇIKARIP MUMYALADI! Rus tarihçi Anatoliy Moskvin, mezarlıktan çaldığı kız çocuğu cesetlerini mumyalayıp evinde saklıyordu.

13 / 23 ANATOLIY Moskvin'in korkunç koleksiyonu 2011'de evine yapılan baskında ortaya çıkmıştı.

14 / 23 13 dil konuşan ve dahi olarak tanımlanan Moskvin'in, Rusya'nın Nijni Novgorod şehrinde mezarlıktan çalıp mumyaladığı kız çocuğu cesetlerine süslü kostümler giydirip onlar için doğum günü partileri düzenlediği anlaşıldı.

15 / 23 150 KIZ ÇOCUĞU Moskvin'in evinde çekilen bir videonun Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanması ile dehşet evi ilk kez gözler önüne serildi.

16 / 23 Yaşları 3 ile 12 arasında değişen 150 kız çocuğunun cesedini çalan Moskvin'in çektiği yaklaşık bir dakikalık videoda, garip kostümler giydirilmiş ve yüzleri bej rengi ince kumaşlarla kaplanmış mumyaların 3 odalı evin dört bir yanına yerleştirildiği görülüyor.

17 / 23 Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen Moskvin'in yargılanmamasına karar verilmişti.

18 / 23 Moskvin hayatının geri kalanını bir psikiyatri kliniğinde geçirecek.

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