Genç kadının canlı canlı mumyaladılar!

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının yaşadıkları dünyada büyük yankı uyandırdı.
Canlı canlı mumyaladılar!
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Anne olmaya hazırlanan Ekaterine Fadeyeva isimli 28 yaşındaki kadın, 15 Mart tarihinde yumurtalıklarındaki kisti aldırmak için hastaneye yattı.
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Başarılı geçen ameliyattan sonra bakım odasına alındı. Kabus bundan sonra başladı. Ekaterine Fadeyeva ile ilgilenen hemşire, hastaya serum verdiğini sanarak yanlışlıkla formalin vermiş.
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Talihsiz kadın, ölenlerin bedenlerini korumak için kullanılan formalinin damarlarında dolaşmasından birkaç saat sonra acı içinde kıvranmaya başladı.
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Başına gelenlerden habersiz çaresizce bekleyen kadının neden bu halde olduğu ise sabah doktorunun kendisini kontrole gelmesiyle ortaya çıkmış; fakat doktor yaşananları birkaç gün boyunca örtbas etmiş.
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Durum 4 gün sonra Rusya Sağlık Bakanlığı'na iletilince talihsiz kadın Moskova’daki Burnazyan Biyofizik Araştırmalar Enstitüsüne nakledildi.
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Yekaterina Fadeyeva’yı inceleyen uzmanlar Fadeyeva'yı kurtarmak için çok zaman kaybedildiğini söyledi. Midesinden başlayarak tüm iç organları devre dışı kalan kadın günlerce canlı canlı mumyalandı.
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19 Mart'tan 5 Nisan'a kadar kurtarılmak için uğraşılan kadına yapılan hiçbir müdahale işe yaramadı ve Ekaterine Fadeyeva, Moskova'da hayatını kaybetti.
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Ulyanovsk hastanesi baş hekimi de görevden uzaklaştırılırken, olay Sağlık Bakanlığı ve savcılık tarafından araştırılmaya devam ediliyor.
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Yaşananlar Rusya'da şok etkisi yaratırken, Ekaterine Fadeyeva'nın yakınları ise yaşananlara feryat ediyor.
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ÇOCUKLARINI MEZARDAN ÇIKARIP MUMYALADI!
Rus tarihçi Anatoliy Moskvin, mezarlıktan çaldığı kız çocuğu cesetlerini mumyalayıp evinde saklıyordu.
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ANATOLIY Moskvin'in korkunç koleksiyonu 2011'de evine yapılan baskında ortaya çıkmıştı.
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13 dil konuşan ve dahi olarak tanımlanan Moskvin'in, Rusya'nın Nijni Novgorod şehrinde mezarlıktan çalıp mumyaladığı kız çocuğu cesetlerine süslü kostümler giydirip onlar için doğum günü partileri düzenlediği anlaşıldı.
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150 KIZ ÇOCUĞU
Moskvin'in evinde çekilen bir videonun Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanması ile dehşet evi ilk kez gözler önüne serildi.
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Yaşları 3 ile 12 arasında değişen 150 kız çocuğunun cesedini çalan Moskvin'in çektiği yaklaşık bir dakikalık videoda, garip kostümler giydirilmiş ve yüzleri bej rengi ince kumaşlarla kaplanmış mumyaların 3 odalı evin dört bir yanına yerleştirildiği görülüyor.
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Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen Moskvin'in yargılanmamasına karar verilmişti.
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Moskvin hayatının geri kalanını bir psikiyatri kliniğinde geçirecek.
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