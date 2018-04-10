HABER

Genç kadının canlı canlı mumyaladılar!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.04.2018 13:05 | Son Güncelleme

Rusya'nın Ulyanovsk kasabasında kan donduran bir olay yaşandı. 28 yaşındaki genç kadın, bir hemşirenin hatası sonucu canlı canlı mumyalandı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının yaşadıkları dünyada büyük yankı uyandırdı.

Canlı canlı mumyaladılar!

1 / 23

Anne olmaya hazırlanan Ekaterine Fadeyeva isimli 28 yaşındaki kadın, 15 Mart tarihinde yumurtalıklarındaki kisti aldırmak için hastaneye yattı.
2 / 23

Başarılı geçen ameliyattan sonra bakım odasına alındı. Kabus bundan sonra başladı. Ekaterine Fadeyeva ile ilgilenen hemşire, hastaya serum verdiğini sanarak yanlışlıkla formalin vermiş.
3 / 23

Talihsiz kadın, ölenlerin bedenlerini korumak için kullanılan formalinin damarlarında dolaşmasından birkaç saat sonra acı içinde kıvranmaya başladı.
4 / 23

Başına gelenlerden habersiz çaresizce bekleyen kadının neden bu halde olduğu ise sabah doktorunun kendisini kontrole gelmesiyle ortaya çıkmış; fakat doktor yaşananları birkaç gün boyunca örtbas etmiş.
5 / 23

Durum 4 gün sonra Rusya Sağlık Bakanlığı'na iletilince talihsiz kadın Moskova’daki Burnazyan Biyofizik Araştırmalar Enstitüsüne nakledildi.
6 / 23

Yekaterina Fadeyeva’yı inceleyen uzmanlar Fadeyeva'yı kurtarmak için çok zaman kaybedildiğini söyledi. Midesinden başlayarak tüm iç organları devre dışı kalan kadın günlerce canlı canlı mumyalandı.
7 / 23

19 Mart'tan 5 Nisan'a kadar kurtarılmak için uğraşılan kadına yapılan hiçbir müdahale işe yaramadı ve Ekaterine Fadeyeva, Moskova'da hayatını kaybetti.
8 / 23

Ulyanovsk hastanesi baş hekimi de görevden uzaklaştırılırken, olay Sağlık Bakanlığı ve savcılık tarafından araştırılmaya devam ediliyor.
9 / 23

Yaşananlar Rusya'da şok etkisi yaratırken, Ekaterine Fadeyeva'nın yakınları ise yaşananlara feryat ediyor.
10 / 23

11 / 23

12 / 23

ÇOCUKLARINI MEZARDAN ÇIKARIP MUMYALADI!

ÇOCUKLARINI MEZARDAN ÇIKARIP MUMYALADI!
Rus tarihçi Anatoliy Moskvin, mezarlıktan çaldığı kız çocuğu cesetlerini mumyalayıp evinde saklıyordu.
13 / 23

ANATOLIY Moskvin'in korkunç koleksiyonu 2011'de evine yapılan baskında ortaya çıkmıştı.
14 / 23

13 dil konuşan ve dahi olarak tanımlanan Moskvin'in, Rusya'nın Nijni Novgorod şehrinde mezarlıktan çalıp mumyaladığı kız çocuğu cesetlerine süslü kostümler giydirip onlar için doğum günü partileri düzenlediği anlaşıldı.
15 / 23

150 KIZ ÇOCUĞU

150 KIZ ÇOCUĞU
Moskvin'in evinde çekilen bir videonun Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanması ile dehşet evi ilk kez gözler önüne serildi.
16 / 23

Yaşları 3 ile 12 arasında değişen 150 kız çocuğunun cesedini çalan Moskvin'in çektiği yaklaşık bir dakikalık videoda, garip kostümler giydirilmiş ve yüzleri bej rengi ince kumaşlarla kaplanmış mumyaların 3 odalı evin dört bir yanına yerleştirildiği görülüyor.
17 / 23

Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen Moskvin'in yargılanmamasına karar verilmişti.
18 / 23

Moskvin hayatının geri kalanını bir psikiyatri kliniğinde geçirecek.
19 / 23

20 / 23

21 / 23

22 / 23

23 / 23

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ekaterine Fadeyeva mumya

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

Survivor'da Nagihan'dan Acun Ilıcalı'yı şoke eden istek! Cumali Ünlüler'e mi geçiyor?

Survivor'da Nagihan'dan Acun Ilıcalı'yı şoke eden istek! Cumali Ünlüler'e mi geçiyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adını duyuramamış süper otomobiller

Adını duyuramamış süper otomobiller

Dünyada sadece üç tane var

Dünyada sadece üç tane var

''Kırmızı bir uzaylıya benziyordu''

''Kırmızı bir uzaylıya benziyordu''

Kırmızı sahil görenleri büyülüyor

Kırmızı sahil görenleri büyülüyor

Öldü, 18 saat sonra hayata döndü

Öldü, 18 saat sonra hayata döndü

Eski tuvaleti bu hale getirdi

Eski tuvaleti bu hale getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.