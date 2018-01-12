Genç kızı günlerce eve hapsetti! Şiddet uygulayıp, tecavüz etti!

Son Güncelleme 5 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 12.01.2018 14:12 |5 saat önce

22 yaşındaki Teksaslı kadın, 2 gün boyunca yeni erkek arkadaşı tarafından tutsak edildi, dayak yedi ve tecavüze uğradı. Kadının korkunç haldeki fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

3 aylık sevgilisini eve hapsedip tecavüz etti

1 / 51 YILBAŞI GECESİ 2 GÜNLÜK ESARETTEN KURTULDU ABD'li Kaila Kutzik isimli kadın, yılbaşı gecesi kaçarak 30 yaşındaki sevgilisi Bishoy Elkhaliny'nin elinden kurtuldu. Cani adam 2 günlük süre boyunca kız arkadaşının sosyal medya hesaplarının kontrolünü de ele geçirdi ve onun fotoğraflarını arkadaşlarına gönderdi.

2 / 51 İLK GÜNDEN BERİ ŞİDDET UYGULUYORDU Kutzik'in sadece 3 ay beraber olduğu sevgilisinin şiddetine ilk günden beri maruz kaldığı öğrenildi. Genç kadın, 30 Aralık gecesi ise şiddetin dozunun arttığını ve sevgilisinin kendisine ölümüne bir dayak attığını söyledi.

3 / 51 BÖYLE GÖRÜNMEYİ HAK ETTİĞİNİ SÖYLEDİ Cani adamın genç kızın dişlerini kırdığını, yüzünde kırıklar oluşturduğunu ve vücudunu çürükler içinde bıraktığı, bunları yaparken de kadına, böyle görünmeyi hak ettiğini söylediği öğrenildi.

4 / 51 TECAVÜZ DE ETTİ Kutzik polise ilk saldırıdan sonra bilincini kaybettiğini ve uyandığında Elkhaliny'nin kendisi ile cinsel ilişkiye girmek için onu zorladığını, kabul etmeyince de tecavüz ettiğini anlattı. 22 yaşındaki kadına evde ayrılamayacağını, eğer kaçarsa onu yatağa bağlayacağını söyleyen adam sonrasında kızın sosyal medya hesaplarını açıp kızın arkadaşlarına mesajlar göndermeye başladı.

5 / 51 Sevgilisini aşağılamak için kötü durumdaki fotoğraflarını arkadaşlarına gönderen adam kızın kanlar içindeki fotoğrafının altına da "Kız arkadaşın b.ktan şeyler konuşmaya başlarsa böyle olur. Artık sessiz kalacağına bahse girerim Kail" yazdı.

6 / 51 ONA FUHUŞ YAPTIRACAĞINI SÖYLEDİ Genç kadın, "Çıkmamın hiçbir yolu yoktu. Eşyalarımı alıp tüm cep telefonlarını sakladı. Beni yatağa bağlamayı tehdit etti, bu yüzden bir yere gidemedim. Kaila, gözümü göremediğim halde beni evini temizlettirdi. Beni Las Vegas'a götüreceğini ve fuhuş ağına sokacağını, böylece benden para kazanacağını çünkü onun için başka bir kullanış amacım olmadığımı söyledi" dedi.

7 / 51 TESADÜFEN KURTULDU Talihsiz kızın kurtulması ise tamamen şans eseri oldu. Bir polis memuru, bir hırsızlık soruşturmasıyla bağlantılı olarak Elkhaliny'nin kapısını çaldı.

8 / 51 Bunun tek şansı olduğunu düşünen Kutzik koşarak polisin yanına gitti ve kendisine yardımcı olması için ona yalvardı.

9 / 51 Böylece polis arabasına alınan kadın çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Cani adam tutuklanarak ceza evine gönderildi.

10 / 51

11 / 51 GENÇ KIZA SÜPÜRGE İLE TECAVÜZ EDİP CANLI YAYINLADILAR! İskoçya'da 19 yaşındaki bir genç kız katıldığı partinin sonunda süpürge fırçasıyla tecavüze uğrarken, tecavüz anı sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı.

12 / 51 İşte o genç kızın görüntüleri...

13 / 51

14 / 51

15 / 51

16 / 51

17 / 51

18 / 51

19 / 51

20 / 51

21 / 51

22 / 51

23 / 51

24 / 51

25 / 51

26 / 51

27 / 51

28 / 51

29 / 51

30 / 51

31 / 51

32 / 51

33 / 51

34 / 51

35 / 51

36 / 51

37 / 51

38 / 51

39 / 51

40 / 51

41 / 51

42 / 51

43 / 51

44 / 51

45 / 51

46 / 51

47 / 51

48 / 51

49 / 51

50 / 51