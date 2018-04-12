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Genç kızın hostese verdiği not korkunç gerçeği ortaya çıkardı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.04.2018 07:38 | Son Güncelleme

Shelia Fedrick, isimli hostesin son yaşadığı olay tüm dünyada yankı uyandırdı.

Uçus sırasında genç bir kızın kendisinden yardım istemesiyle korkunç gerçek ortaya çıktı.

Hostese verdiği not tamamen hayatını değiştirdi!

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Independent’ta yer alan habere göre Shelia, uçağa iyi giyimli yaşlı bir adamla birlikte bakımsız bir genç kızın bindiğini gördü.
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Gördükleri karşısında “İçimden bir ses bir şeylerin yanlış olduğunu söylüyordu. Adam dış görünüşüne dikkat eden biriydi ve kız ise çok bakımsız görünüyordu.
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Biraz şaşırdım” diyen Shelia, kızla konuşmaya çalıştığında kız yerine adamın cevap verdiğini ve adamın kızı kontrol ettiğini söyledi.
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Shelia, kızın kulağına fısıldayarak tuvalete gelmesini söyledi. Kız tuvalete girip çıktıktan sonra aynanın önünde duran notu gördü.
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Kızın yazdığı notta ‘Yardım edin!’ yazıyordu. Shelia durumu derhal pilota bildirdi. Uçak iniş yaptığında kapının çıkışında polis vardı ve adamı hemen gözaltına altılar.
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Tahminen 14 yaşındaki genç kız yetkililerce gerekli birimlere yönlendirildi. Sheila, genç kıza telefon numarasını verdi.
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Birkaç hafta sonra genç kız Sheila'yı arayarak yaptıkları için çok teşekkür etti. Shelia genç kızın insan ticaretinin bir parçası olduğunu söyledi.
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Evsiz çocuğun şaşırtan değişimi

Evsiz çocuğun şaşırtan değişimi
Ünlü şarkıcı Ed Sheeran, Liberya’da sokak çocuklarının nelere maruz kaldığını görünce buna kayıtsız kalamadı.JD ismindeki çocuğun ve arkadaşlarının hayatını kurtardı. Çocukların hepsi tecavüze ve şiddete uğramıştı.
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Comic Relief ismindeki belgesel çekimlerinde yer alan Ed Sheeran, Liberya’daki sokak çocuklarının tecavüze uğraması ve şiddet görmesine kayıtsız kalamadı.
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Sheeran, özellikle JD ismindeki çocukla kısa sürede yakınlaştı.
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Tecavüz edilip şiddete uğramasına rağmen çocuk hayat sevincini kaybetmemişti ve bir gün başbakan olmak istiyordu.
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Daily Mail’den aktarılanlara göre, “Şu an yapacağım öncelikli şey çocuklara bir ev bulana ve sorunlarını çözene kadar hepsini otele yerleştirmek” dedi.
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Sözünü tutması uzun sürmedi. Sheeran, Liberya’da büyük bir ev satın aldı. Beş çocuk bu eve yerleştirildi ve onlarla ilgilenmesi için Ma isminde bir kadınla anlaşıldı.
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Sheeran’ın bir sonraki amacı daha fazla sokak çocuğuna ev bulmak, eğitim almalarını sağlamak ve iyi bireyler olarak yetişmesini sağlamak.Tecavüze ve şiddete uğrayan çocukların her gece kabuslar gördükleri söyleniyor. Şimdilerde ise parlak bir gelecekleri var.
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JD, “Çok mutluyum ve yakında okula başlayacağım. Çok çalışmalıyım. Başbakan olup sokak çocuklarına yardım edeceğim” dedi.
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Muchiri Frames mahlasıyla çalışmalar yapan Kenyalı yetenekli fotoğrafçı sevginin saf ve karşılıksız halini gösteren bir fotoğraf çekimi yaptı. Muchiri tam da o zaman Blackie olarak bilinen Sammy ile tanıştı.
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Sammy ise Muchiri gibi sanatçı değildi. Kendisi Nairobi sokaklarında yaşayan bir evsizdi.
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Daha önce aşık olup olmadığı sorulduğunda, Sammy gözündeki ışıltıyla sevgilisini anlatmaya başladı.
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Kız arkadaşı da Nairobi'de sokaklarda yaşıyordu. Tanışmaları da yine sokakta olmuştu.
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Bir süre devam eden arkadaşlıkları zamanla dolu dolu bir aşka dönüşmüştü.
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Fotoğrafçı Muchiri ise bu özel çifte güzel bir hediye vermek için kolları sıvadı. Onlara özel bir fotoğraf çekimi yaptı.
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Evsiz çifte önce bakım yapıldı, ardından çekim gerçekleşti.
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İşte o fotoğraflar...
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Shelia Fedrick hostes uçak not

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