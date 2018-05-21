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Genç kızlar birbirine girdi! Sokak ortasında saç saça, baş başa kavga...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.05.2018 10:04 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de kız kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuştu. Araya giren kişilerin ayırdığı kavga saniye saniye görüntülendi.

Kavga ettiği kıza çantasıyla vurup saçlarını çektikten sonra tekme ve yumrukla yere düşüren genç kızı kavgayı görerek yanlarına gelen erkekler zaptedebildi.

Genç kızların kavgası böyle görüntülendi

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Bahçelievler'de cadde üzerinde karşı karşıya gelerek saç saça baş başa kavga eden 2 genç kızı arkadaşları ayırmakta güçlük çekti.
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Kızların sokak ortasındaki kavgası, bir vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi.
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Yenibosna'da cadde üzerinde kavga eden 2 genç kız görenleri hayrete düşürdü. Cadde üzerinde sabah saatlerinde karşı karşıya gelen genç kızlar henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.
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Birbirine hakaret eden kızlar sinirlerine hakim olamayarak cadde üzerinde birbirine girdi.
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Saç saça, baş başa kavga eden kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.
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Yere düşen kızlar birbirlerinin saçını çekerek kavgaya devam ederken, arkadaşları genç kızları ayırmakta güçlük çekti.
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Sokaktan geçen vatandaşlar ve arkadaşları ayırmak istese de başarılı olamadı.
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Kızlar bir süre sonra ayrılarak olay yerinden ayrılırken, yaşanan olaydan geriye ise cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler kaldı...
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kavga yenibosna Bahçelievler kız kavgası

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