Genç kızlar birbirine girdi! Sokak ortasında saç saça, baş başa kavga...

Kavga ettiği kıza çantasıyla vurup saçlarını çektikten sonra tekme ve yumrukla yere düşüren genç kızı kavgayı görerek yanlarına gelen erkekler zaptedebildi.

Bahçelievler'de cadde üzerinde karşı karşıya gelerek saç saça baş başa kavga eden 2 genç kızı arkadaşları ayırmakta güçlük çekti.

Kızların sokak ortasındaki kavgası, bir vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi.

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Yenibosna'da cadde üzerinde kavga eden 2 genç kız görenleri hayrete düşürdü. Cadde üzerinde sabah saatlerinde karşı karşıya gelen genç kızlar henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.