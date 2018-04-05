Genç kızlara taş çıkartıyor! Kimse 2 çocuk annesi olduğuna inanamıyor

Instagram'da 118 bin takipçiye ulaşan Peters yıllar içinde bakın nasıl değişmiş.
Joanne Peters'ın muhteşem değişimi
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Şu an 9 ve 11 yaşında iki çocuğu olan anne, daha önceden aktif bir yaşam tarzına sahip değilmiş.
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İçinde bulunduğu depresyondan bir türlü kurtulamadığından kendisine zaman ayırmadığını söyleyen Joanna Peters, bir arkadaşından ilham alarak kendisine instagram sayfası açmış. Hayatındaki değişim de bundan sonra başlamış.
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Yeni görünüşünün sırrının belli dönemlerde uyguladığı diyetten ibaret olduğunu söyleyen Joanna, sağlıklı yaşamını sporla pekşitirmeyi de ihmal etmemiş.
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Bakın Joanna, etkileyici değişimini nasıl anlatmış...
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'Kilo vermeden önce vücudumun, nasıl göründüğümün farkındaydım. Bedenimdeki uyumsuz görünüşten nefret ettim.
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Depresyonda hissetmekten bıktım. Cildim, saçlarım ve tırnaklarım harika değildi. Diyetime uyum sağlamanın asıl ihtiyacım olan şey olduğunun farkındaydım.
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7/24 gıda düşünmemi engellemeye çalışıyorum. Kendimi 8 saatle sınırlandırıyorum. Tatlı isteklerimi ortadan kaldırmaya uğraşıyorum.
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Böylece bedenim vücudumda depolanan yağları kullanmak zorunda kalıyor. Böylece kilo kaybediyorum.
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Kalori hesabı yapmıyorum. Olabildiğince sağlıklı beslenmeye çalışıyorum.
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Spor salonundaki çalışma aletlerimi olabildiğince sık değiştirmeye çalışıyorum.
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Haftada 30-40 dakika ağırlık çalışıyorum ve spor salonundaki çalışmalarım dışında hafta 1 ya da 2 kez yürüyüşe çıkmayı ihmal etmiyorum.
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Şimdiki bedenimle çok iyi hissediyorum. İnsanlardan her zaman iltifat duyuyorum. sağlıklı yaşamı benimsemek için asla geç olmadığını bilerek hareket etmeliler. Kilo vermek isteyenlere tavsiyem, yiyeceklere odaklanmasınlar.
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Çünkü hedefginiz ne olursa olsun gerçekte ulaşmak istediğiniz noktaya sizi götürecek önemli faktör egzersiz programlarını bırakmamak. Antrenmanlarla da kendinizi zorlamanız gerekiyor.
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Böylece vücudunuzu bir adım öteye taşıdığınızdan emin olabilirsiniz.'
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