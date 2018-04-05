Genç kızlara taş çıkartıyor! Kimse 2 çocuk annesi olduğuna inanamıyor

Instagram'da 118 bin takipçiye ulaşan Peters yıllar içinde bakın nasıl değişmiş.

Joanne Peters'ın muhteşem değişimi

1 / 23 Şu an 9 ve 11 yaşında iki çocuğu olan anne, daha önceden aktif bir yaşam tarzına sahip değilmiş.

2 / 23 İçinde bulunduğu depresyondan bir türlü kurtulamadığından kendisine zaman ayırmadığını söyleyen Joanna Peters, bir arkadaşından ilham alarak kendisine instagram sayfası açmış. Hayatındaki değişim de bundan sonra başlamış.

3 / 23 Yeni görünüşünün sırrının belli dönemlerde uyguladığı diyetten ibaret olduğunu söyleyen Joanna, sağlıklı yaşamını sporla pekşitirmeyi de ihmal etmemiş.

4 / 23 Bakın Joanna, etkileyici değişimini nasıl anlatmış...

5 / 23 'Kilo vermeden önce vücudumun, nasıl göründüğümün farkındaydım. Bedenimdeki uyumsuz görünüşten nefret ettim.

6 / 23 Depresyonda hissetmekten bıktım. Cildim, saçlarım ve tırnaklarım harika değildi. Diyetime uyum sağlamanın asıl ihtiyacım olan şey olduğunun farkındaydım.

7 / 23 7/24 gıda düşünmemi engellemeye çalışıyorum. Kendimi 8 saatle sınırlandırıyorum. Tatlı isteklerimi ortadan kaldırmaya uğraşıyorum.

8 / 23 Böylece bedenim vücudumda depolanan yağları kullanmak zorunda kalıyor. Böylece kilo kaybediyorum.

9 / 23 Kalori hesabı yapmıyorum. Olabildiğince sağlıklı beslenmeye çalışıyorum.

10 / 23 Spor salonundaki çalışma aletlerimi olabildiğince sık değiştirmeye çalışıyorum.

11 / 23 Haftada 30-40 dakika ağırlık çalışıyorum ve spor salonundaki çalışmalarım dışında hafta 1 ya da 2 kez yürüyüşe çıkmayı ihmal etmiyorum.

12 / 23 Şimdiki bedenimle çok iyi hissediyorum. İnsanlardan her zaman iltifat duyuyorum. sağlıklı yaşamı benimsemek için asla geç olmadığını bilerek hareket etmeliler. Kilo vermek isteyenlere tavsiyem, yiyeceklere odaklanmasınlar.

13 / 23 Çünkü hedefginiz ne olursa olsun gerçekte ulaşmak istediğiniz noktaya sizi götürecek önemli faktör egzersiz programlarını bırakmamak. Antrenmanlarla da kendinizi zorlamanız gerekiyor.

14 / 23 Böylece vücudunuzu bir adım öteye taşıdığınızdan emin olabilirsiniz.'

15 / 23

16 / 23

17 / 23

18 / 23

19 / 23

20 / 23

21 / 23

22 / 23