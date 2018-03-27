HABER

Gençlerde unutkanlığın 10 nedeni

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.03.2018 10:06 | Son Güncelleme

İlerleyen yaşlarda ortaya çıkması gereken 'unutkanlık' sorunu şimdilerde gençlerin büyük problemi haline geldi. Vitamin eksikliği, depresyon gibi hastalıkları da beraberinde getiren unutkanlık sorunu, uzmanlara göre günlük hayatta yaptığımız fakat farkında olmadığımız alışkanlıklarımızdan kaynaklanıyor.

Önü alınmazsa zamanla beynin hasar görmesine sebep olan unutkanlık sorunu hızlıca harekete geçilerek engellenmesi gereken bir rahatsızlık. Peki uzmanlara göre unutkanlığa neler sebep oluyor ve

Unutkanlık önlenebilir!

1 / 19

GÜÇLÜ BİR HAFIZA İÇİN BİLGİ VE BECERİLER YENİLENMELİ

GÜÇLÜ BİR HAFIZA İÇİN BİLGİ VE BECERİLER YENİLENMELİ
Unutkanlık, hafızada depolanan bilgi ve tecrübelerin geri çağırılmasında yaşanan güçlükler olarak tanımlanabilir. Beyinde yaklaşık elli milyar kadar hücre bulunmaktadır ve bu hücreler birbirleriyle sürekli iletişim halindedir.
2 / 19

İnsan yaşlandıkça beyin de yaşlanır ve hücre kaybına uğrar. Bu da bilişsel fonksiyonların eskisi gibi güçlü olmasını engeller. Ancak bilgi ve beceriler sürekli yenilendiğinde ve tekrarlandığında, hafızada kalması ve hatırlanması daha kolay olur.
3 / 19

Aksi takdirde kullanılmayan bilgiler bellekten zamanla silinir.
4 / 19

AKILLI TELEFON VE BİLGİSAYAR KULLANIMI SINIRLANDIRILMALI

AKILLI TELEFON VE BİLGİSAYAR KULLANIMI SINIRLANDIRILMALI
Unutkanlıklar kişinin günlük yaşam aktivitelerini, performansını ve sosyal düzenini bozmadığı sürece büyük bir sorun yaratmaz. Ancak bunlardan birinde aksama olduğunda, sorunlar başlar ve tedavi gerekliliği ortaya çıkar.
5 / 19

Unutkanlık genellikle ileri yaş sorunu olarak görülse de günümüzde artık genç yaşlarda da sıklıkla rastlanmaktadır. Bunun en büyük nedeni, geçenlerin akıllı telefon ve bilgisayarla çok fazla vakit geçirmesinden kaynaklanmaktadır.
6 / 19

BASİT ŞEYLERİ UNUTUYORSANUZ CHECK-UP YAPTIRIN

BASİT ŞEYLERİ UNUTUYORSANUZ CHECK-UP YAPTIRIN
Unutkanlık bazen sinsi bir şekilde başlar ve erken dönemlerde, hasta ve yakınları tarafından fark edilmeyebilir. Basit şeyleri unutma, ilerleyen zamanlarda kişinin bilişsel fonksiyonlarda bozulma ve günlük yaşam aktivitelerinin etkilenmesine yol açar. Kişinin performansı düşer ve doktora da bu dönemde başvurur.
7 / 19

Ancak unutkanlığın erken fark edilmesi, tedavi başarısı için çok önemlidir. Kişinin basit şeyleri unuttuğunu fark etmesi durumunda zaman kaybetmeden bir check up yaptırması yararlı olacaktır. Check up’da bellek performans ölçümü yapılır ve bu da, ileride oluşabilecek bellek bozuklukları için referans olup erken tanıyı sağlayacaktır.
8 / 19

ALZHEİMER GENÇ YAŞ HASTALIĞI DEĞİL

ALZHEİMER GENÇ YAŞ HASTALIĞI DEĞİL
Genç yaşlarda unutkanlığa yol açan nedenlerin tamamı ileri yaşlarda da unutkanlık nedeni olabilir. Ancak, sadece ileri yaşlarda görülen ve unutkanlığa zemin hazırlayan Alzheimer ve frontotemporal demans gibi bazı hastalıklar, genç yaşlarda unutkanlığa yol açmaz.
9 / 19

GENÇLERDE UNUTKANLIĞA YOL AÇAN NEDENLERE DİKKAT!

GENÇLERDE UNUTKANLIĞA YOL AÇAN NEDENLERE DİKKAT!
1.Bilgisayar ve akıllı telefonların yoğun kullanımı
10 / 19

2.Depresyon, kaygı bozukluğu, stres
11 / 19

3.Gereksiz birçok bilgi
12 / 19

4.Uyku bozuklukları
13 / 19

5.B12-D3 vitamin ve folik asit eksiklikleri
14 / 19

6.Tiroid hormon bozuklukları
15 / 19

7.Kafa travmaları
16 / 19

8.Düzensiz yaşam tarzı
17 / 19

9.Yanlış beslenme alışkanlıkları ve çevresel toksik maddelere maruz kalma
18 / 19

10.Kitap okuma alışkanlığının olmaması
19 / 19

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
unutkanlık unutmak Alzheimer

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Paraşütçü komandolar hünerlerini sergiledi

Paraşütçü komandolar hünerlerini sergiledi

O ülkelerde çalışanlar işe gitmeyi hiç istemiyor

O ülkelerde çalışanlar işe gitmeyi hiç istemiyor

Duyan koştu! Türkiye'nin dört bir yanından akın akın oraya geldiler

Duyan koştu! Türkiye'nin dört bir yanından akın akın oraya geldiler

Rusya lideri Putin'den facianın yaşandığı AVM'ye ziyaret

Rusya lideri Putin'den facianın yaşandığı AVM'ye ziyaret

Bekaretini ünlü oyuncuya sattı

Bekaretini ünlü oyuncuya sattı

Getcontact: Telefon rehberi çılgınlığı

Getcontact: Telefon rehberi çılgınlığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.