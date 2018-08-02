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Gençlerin en çok gitmek istedikleri yerler

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.08.2018 10:36 | Son Güncelleme

Seyahat etmek günümüz gençlerinin ilk sıradaki aktivitelerinden biri. New York merkezli seyahat şirketi Earth yaptığı araştırmada gençlerin seyahatlerinde en çok gitmek istedikleri yeri sordu.

Euronews'te yer alan habere göre Temmuz 2017 ile Temmuz 2018 tarihleri arasında 100 binden fazla Instagram kullanıcısına "Eğer bir yere seyahat etmek isteseydiniz nereye gitmek isterdiniz?" diye soruldu. İşte milenyum kuşağının gitmek istediği 10 ülke.

İşte gençlerin gitmek istediği 10 destinasyon

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10. Bali / Endonezya

10. Bali / Endonezya
Endonezya’nın en turistik adası olan Bali’nin etrafı mercan kayalıklar ile çevrili. Güney sahillerinin beyaz kumlarla kaplı olduğu adanın batı tarafı ise siyah kumlara sahip. Tapınaklarla dolu olan ada, sörf yapmak isteyenlerin, yoga severlerin tercih noktası.
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9. Kapadokya / Türkiye

9. Kapadokya / Türkiye
Doğa ve tarihin dünyada en güzel bütünleştiği yerlerden biri olan Kapadokya, Türkiye’nin en güzide açık hava müzesi olarak adlandırılıyor.
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8. Positano / İtalya

8. Positano / İtalya
Positano, limon bahçelerinin ve begonvillerin süslediği dar sokakların yanı sıra çakıl taşlı sahilleriyle genç turistlerin ilgi gösterdiği noktalardan.
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7. Marakeş / Fas

7. Marakeş / Fas
Berberi dilinde “Tanrı’nın Ülkesi” anlamına gelen Marakeş, tarihi yapılarla dolu. Marakeş, pazarları, araçlarının girmediği sokaklarının yanı sıra ucuz konaklama imkanıyla da birçok kişinin tercih noktaları arasında yer alıyor.
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6. Algarve / Portekiz

6. Algarve / Portekiz
Portekiz’in en çok turist çeken lokasyonlarından olan Algarve, birbirinden güzel ince kumlu onlarca plajlara sahip.
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5. Maldivler

5. Maldivler
Beyaz kumu, turkuaz denizi ve tropikal iklimi ile dünyaca ünlü bir yer haline gelen Maldiv adaları özellikle genç çiftlerin ilk tercihlerinden.
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4. Mexico City / Meksika

4. Mexico City / Meksika
Çok sayıda müze, tarihi ve arkeolojik alanlar ve farklı bir mimariye sahip olan Mexico City, her mevsim turist çeken ve gezip görülebilecek durumda olan bir yer.
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3. Yunan Adaları

3. Yunan Adaları
Santorini, Mykonos, Korfu ve Naxos gibi Yunan adaları, mavi yeşil suları ve mükemmel sahilleriyle gençlerin gözde tatil yerlerinden.
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2. Amsterdam / Hollanda

2. Amsterdam / Hollanda
Kanalları, kahve dükkanları ve hareketli gece hayatıyla Amsterdam, gençlerin en çok ilgi gösterdiği rotalardan.
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1. Tulum / Meksika

1. Tulum / Meksika
Quintana Roo eyaletinin içinde yer alan, Maya uygarlığına ait antik Coba şehrinin bir limanı olan Tulum, muhteşem manzarası, beyaz kumları, ılık suları ile gençlerin en popüler destinasyonu.
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Anahtar Kelimeler:
Bali Gezi seyahat

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