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Genelkurmay arşivini 23 Nisan için açtı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.04.2018 06:45 | Son Güncelleme

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara olan sevgisi Genelkurmay Başkanlığı'nın arşivlerindeki fotoğraflarla tekrar gün yüzüne çıktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Genelkurmay, Atatürk'ün çocuklarla birlikte çekilmiş fotoğraflarını servis etti. Gezilerinde çocuklarla ilgilenmeye, okul ziyaretlerinde bir araya gelmeye önem veren Atatürk'ün okula yeni başlayan çoban Mustafa ile Dolmabahçe'deki sohbetini içeren fotoğraf da arşivde yer alıyor.

İşte Atatürk'ün çocuklara olan sevgisi

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Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin ilerlemesinin temel taşı olarak nitelendirdiği çocuklara olan sevgisi Genelkurmay Başkanlığının arşivlerindeki fotoğraflarla bir kez daha gözler önüne serildi.
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Yurt gezilerinde çocuklarla ilgilenmeye, okullara giderek onlarla bir araya gelmeye önem veren Atatürk'ün okula yeni başlayan çoban Mustafa ile Dolmabahçe Sarayı'nda sohbetini içeren fotoğraf da Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde yer alıyor.
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Genelkurmay Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla büyük önder Atatürk'ün çocuk sevgisini gösteren Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı ve Foto Film Merkezi Komutanlığı arşivlerindeki az bilinen fotoğrafları Anadolu Ajansı ile paylaştı.
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Yaşamı boyunca tüm sevdiklerine hangi yaşta olursa olsun "çocuk" diye hitap eden Atatürk'ün çocuk sevgisi hayatının her döneminde kendini gösterdi. İster yurt içi gezilerinde ister aile sohbetlerinde olsun Atatürk'ün yanında mutlaka çocukları görmek mümkündü.
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Ziyaretleri sırasında çocuklarla yakından ilgilenen, sohbet eden Atatürk'ün Adana'da bir okulu ve Türkkuşu uçuş alanını ziyareti sırasında çekilen fotoğraflar, Genelkurmay'ın paylaştığı albümde yer aldı.
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Fotoğraflardan birinde Atatürk, Yalova'da tanışarak tedavisini üstlendiği ve okula başlamasını sağladığı çoban Mustafa ile Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesinde görülüyor.
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Atatürk’ün manevi kızı Ülkü ile fotoğrafları da paylaşılan albümde bulunuyor.
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(AA)
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Başta Atatürk'ten, onunla birlikte vatanımızı savunan ecdadımızdan, onlara sırtında cephane erzak taşıyan nenelerimizden nenesinin yanında çocukluğunu yaşayamayan çocuk dedelerimizden Allah razı olsun. Bize bıraktıkları bu eşsiz benzersiz cennet vatanın kıymetini bilmeyi, Efendimizin dediği gibi ilimi Çin den dahi almayı özgür, sağlıklı huzurlu aydın rasyonel kısacası beynini kiraya vermeden araştıran bireyler olmayı ve böyle bireyler yetiştirmeyi diliyorum Allah tan
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