Genelkurmay arşivini 23 Nisan için açtı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Genelkurmay, Atatürk'ün çocuklarla birlikte çekilmiş fotoğraflarını servis etti. Gezilerinde çocuklarla ilgilenmeye, okul ziyaretlerinde bir araya gelmeye önem veren Atatürk'ün okula yeni başlayan çoban Mustafa ile Dolmabahçe'deki sohbetini içeren fotoğraf da arşivde yer alıyor.
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