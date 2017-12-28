Görenler hayrete düşüyor! 'George Clooney kadar yakışıklı'

Yerel halkın yakışıklı çocuk diye çağırdığı gorilin görünümü Georgle Clooney ile kıyaslanıyor.

3 / 25

Hollanda’da doğan ve 2007 yılından beri Japonya’da bulunan 19 yaşındaki goril, objektifleri sanki bir aktörmüş gibi poz veriyor.