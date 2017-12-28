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Görenler hayrete düşüyor! 'George Clooney kadar yakışıklı'

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 28.12.2017 13:45 | Son Güncelleme 48 dakika önce

Japonya’daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan goril, sevimliliğiyle dünya çapında ün kazandı.

Gorilin verdiği pozu görenler hayrete düştü

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Yerel halkın yakışıklı çocuk diye çağırdığı gorilin görünümü Georgle Clooney ile kıyaslanıyor.
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Japonya’nın Nagoya kentindeli Higashiyama Hayvan bahçesinde yaşayan Shabani isimli goril kısa sürede insanların büyük ilgisini kazandı.
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Hollanda’da doğan ve 2007 yılından beri Japonya’da bulunan 19 yaşındaki goril, objektifleri sanki bir aktörmüş gibi poz veriyor.
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Sempatik tavırları ve kendine has görünümü yüzünden yerel halkın “ikemen” (yakışıklı çocuk) olarak çağırdığı goril dünya çapında bir fenome dönüştü.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları Shabani’nin pozlarını ünlü ABD’li aktör George Clooney’e benzeten paylaşımlarda bulunurken bazıları da zeki tavırlarını Apple’ın kurucusu Steve Jobs’a benzetiyor.
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İşte sosyal medyayı şaşkına çeviren, insan gibi davranan diğer hayvanlar...
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Anahtar Kelimeler:
Japonya goril George Clooney

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
evet bir çekicilikleri var . http://www.tabelasanat.com/uploads/urunler/atatk_kesi_okul_tabelas_tabela.jpg
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