Gerçeği öğrenince şoke oldu! Başta hız cezası kesileceğini düşündü ama...

Sürekli hız cezası kesilen sevgilisinin yine hız sebebiyle polise yakalandığını düşünen Samantha, gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Genç kadın erkek arkadaşının yaptığını öğrenince şoke oldu

1 / 13 Austin Urhan ve Samantha Watson yedi yıldır birlikteydi. Beraber Samantha’nın anneannesini ziyarete gidiyorlardı.

2 / 13 Austin aşırı hız yaptığından dolayı daha önce 20 kez ceza ödemişti. Polis tarafından durdurulduklarında Samantha şaşırmadı. Onu asıl şaşırtan araçtan indikten sonra gerçekleşeceklerdi.

3 / 13 Samantha neden durdurulduklarını başta anlamadı. Polis, sürücü koltuğuna yaklaşırken Austin’in paniklediğini gördü.

4 / 13 Austin ehliyetini gösterdikten sonra polis, “Bir siyah Corvette’in aşırı hız yaptığına dair ihbar aldık. O siz misiniz?” dedi. Austin, “Otobanda 80’i geçmiş olabilirim” dedi.

5 / 13 Polis, Austin’den araçtan dışarıya çıkmasını istedi. Samantha da hemen araçtan indi.

6 / 13 Polis, “Ben de böyle düşünmüştüm. Artık hayatın eskisi gibi olmayacak. Dizlerinin üstüne çök ve ellerini arkana koy. Kanıt için kameramı almam gerekiyor” dedi.

7 / 13 Samantha çok şaşırdı. Erkek arkadaşının neye bulaştığını anlayamamıştı.

8 / 13 Facebook’ta “O an erkek arkadaşım sanki 7 yıldır uyuşturucu kaçakçısıymış da benden gizlemiş gibi hissettim” dedi.

9 / 13 Polis, kamerasını alıp geldikten sonra Samantha’ya “Lütfen erkek arkadaşınızın önünde bekleyin” dedi.

10 / 13 Ancak tüm bunlar Austin'in Samantha'ya evlilik teklif etmek için yaptığı bir oyundu. Polis memuru kamerayı alarak o anları ölümsüzleştirmeyi başardı.

11 / 13 Austin tam kelepçelendiği anda yüzüğü çıkararak Samantha'ya evlenme teklifi etti.

12 / 13 Video Facebook'ta paylaşıldıktan sonra viral etkisi yarattı. Kısa süre içinde 7.5 milyon kez izlendi.