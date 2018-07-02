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Gerçeği öğrenince şoke oldu! Başta hız cezası kesileceğini düşündü ama...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.07.2018 14:28 | Son Güncelleme

7 yıldır beraber olan Austin - Samantha çifti yolda ilerlerken araçları polis tarafından durduruldu.

Sürekli hız cezası kesilen sevgilisinin yine hız sebebiyle polise yakalandığını düşünen Samantha, gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Genç kadın erkek arkadaşının yaptığını öğrenince şoke oldu

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Austin Urhan ve Samantha Watson yedi yıldır birlikteydi. Beraber Samantha’nın anneannesini ziyarete gidiyorlardı.
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Austin aşırı hız yaptığından dolayı daha önce 20 kez ceza ödemişti. Polis tarafından durdurulduklarında Samantha şaşırmadı. Onu asıl şaşırtan araçtan indikten sonra gerçekleşeceklerdi.
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Samantha neden durdurulduklarını başta anlamadı. Polis, sürücü koltuğuna yaklaşırken Austin’in paniklediğini gördü.
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Austin ehliyetini gösterdikten sonra polis, “Bir siyah Corvette’in aşırı hız yaptığına dair ihbar aldık. O siz misiniz?” dedi. Austin, “Otobanda 80’i geçmiş olabilirim” dedi.
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Polis, Austin’den araçtan dışarıya çıkmasını istedi. Samantha da hemen araçtan indi.
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Polis, “Ben de böyle düşünmüştüm. Artık hayatın eskisi gibi olmayacak. Dizlerinin üstüne çök ve ellerini arkana koy. Kanıt için kameramı almam gerekiyor” dedi.
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Samantha çok şaşırdı. Erkek arkadaşının neye bulaştığını anlayamamıştı.
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Facebook’ta “O an erkek arkadaşım sanki 7 yıldır uyuşturucu kaçakçısıymış da benden gizlemiş gibi hissettim” dedi.
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Polis, kamerasını alıp geldikten sonra Samantha’ya “Lütfen erkek arkadaşınızın önünde bekleyin” dedi.
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Ancak tüm bunlar Austin'in Samantha'ya evlilik teklif etmek için yaptığı bir oyundu. Polis memuru kamerayı alarak o anları ölümsüzleştirmeyi başardı.
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Austin tam kelepçelendiği anda yüzüğü çıkararak Samantha'ya evlenme teklifi etti.
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Video Facebook'ta paylaşıldıktan sonra viral etkisi yarattı. Kısa süre içinde 7.5 milyon kez izlendi.
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Anahtar Kelimeler:
polis sürpriz evlilik

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Vay be aptallıkta sınır yok demek bizdede malesef çok var böyle aptal bizde malesefki aynı havayı soluyoruz böyle aptallarla
@karanlikadam_2018 senin niye zoruna gitmiş kardaş
Polisi nasıl ikna etmiş?
Tüm problemlerini çözmüş insanlar macera arıyorlar.
austin cezayı kendine vermiş zaten:)
Böyle şımarık hareketlerden sonra 1 sene sonrada boşanırlar derim ben çünkü kız hayatın her anında böyle şımarıklık isteyecek oğlanda eee yeter artık diyek bir gün...
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