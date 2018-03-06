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Bu haline kanmayın! Gerçek görüntüsüne inanamayacaksınız

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.03.2018 12:46 | Son Güncelleme

Basit hileler gözlerinizi fena kandırıyor!

Japon genç kızın bu pozunda hiçbir sorun yok; görüntü gayet iyi!

İlk bakışta inanmayın: Bu fotoğraf hileleri şaşkına çevirdi

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Ancak sizin gerçekte göremediğiniz bir şey var!
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Aslında genç kızın hemen arkasındaki vatandaş havuza atladığında arkadaki su efektini görebiliyoruz!
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Bu arabalar da tam bir yalan! Ancak ilk bakışta gerçekten de görüntüdeki 'oyun'u görebilmek pek mümkün değil! Bakın işin aslı nasılmış?
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Oyuncakmış meğer! Ancak fotoğrafın çekildiği açı, bize bambaşka bir görüntü sunmuş!
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Gayet güzel bir fotoğraf karesi. Ancak fotoğrafın çekildiği alanda biraz daha geriye gittiğimizde bakın neyle karşılaşacağız?
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Aslında böyleymiş... Bu halini görmesek daha iyiymiş!
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Bu fotoğrafın üzerinde de epey çalışılmış. Ancak az sonra göreceğiniz fotoğraf işin aslı biraz sizde hayal kırıklığı yaratacak!
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Aslında böyleymiş!
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Bize gösterilen bu fotoğraf oldukça estetik. Ancak bu fotoğrafı ortaya çıkarmanın çok basit bir hilesi var!
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İşte bu kadar basit...
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Bize gösterilen bu fotoğrafta da basit bile hile var. Dikkatlice baksanız da fark edemiyorsunuz; ancak işin aslı bakın nasılmış?
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Aslında olan...
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