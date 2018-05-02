Gerçek sandığınızdan çok farklı! Bakın bu karenin görünmeyen yüzünde neler oluyormuş

Herkesin üzerinden atlamak için can attığı uçurum görünümlü bu yer bakın aslında fotoğrafların aksine nasıl bir görünüme sahip...

Buranın uçurum olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz

1 / 23 Burası dünyana en çok fotoğrafı çekilip sosyal medyada paylaşılan yerlerden biri.

2 / 23 İlk bakışta son derece tehlikeli görünüyor. Sanki o anda objektife poz verenin son pozu olabileceği izlenimini bile veriyor. Ama gerçek hiç öyle değil.

3 / 23 Burası Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Pedra Do Telegrafo. Aslında fotoğraflarda göründüğü gibi uçurum kenarı da değil.

4 / 23 Sadece yerden bir ya da iki adım yükseklikte bir kaya parçası. Ama doğru açıdan ve zemini kadraja almadan çekilen fotoğraflarda, poz veren kişi sanki uçurumun kenarındaymış da yanlış bir hareket yapsa aşağıya yuvarlanacakmış gibi görünüyor. Yani bir tür "kamera hilesi".

5 / 23 İşte dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerlerinden biri olan Pedra do Telegrafo'da çekilen ve sosyal medyada paylaşılan pozlardan bazıları.

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