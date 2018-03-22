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Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.03.2018 15:07 | Son Güncelleme

Üniformasını giydiği anda gerçek hayatını geride bırakan bu askerler normal hayatlarında nasıl görünüyor dersiniz? Kusursuz fizikleriyle mankenlerle yarışacak kadar etkileyici olduklarını söyleyebiliriz.

Ayrıca her biri işlerindeki başarıları ve güçlü yapıları kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. İşte onların gündelik yaşamına dair ufak ipuçları...

Üniformanın ardındaki dünyalar

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Askerler üniformalarını giydikleri anda, günlük yaşam ve rutinlerini geride bırakıp daha büyük bir şeyin parçası haline geliyorlar.
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İşte etkileyici fotoğraflar.
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Çok azımız o üniformanın gerisinde nasıl bir dünya olduğunu, o bireyin neler düşündüğünü, hayallerini, düşüncelerini, zevklerini düşünmek için zaman ayırıyoruz.
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Fotoğrafçı Devin Mitchell, "Gazi Sanatı Projesi” (The Veteran Art Project) adını verdiği fotoğraf serisinde, üniformanın ardındaki dünyaları ortaya koyuyor.
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Askeri üniformaların asla gösteremeyeceği karakter ayrıntılarını sanatseverler ile buluşturuyor.
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Bir ayna karşısında konumlandırdığı üniformalı kadın ve erkek askerlerin yansımaları, onların aslında kim olduğuna işaret ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
asker kadın Üniforma

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