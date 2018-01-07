Gidilmesi en zor yerlere gitti

Son Güncelleme 1 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 07.01.2018 14:41 |1 saat önce

Fransız fotoğrafçı Matthieu Paley, 1998’den bu yana dünyanın erişilmesi zor coğrafyalarına yolculuk yapıyor.

Buralara ulaşmak imkansız..

1 / 36 Paley'in Baykal Gölü’nün doğusunda, şamanizmin merkezi olarak anılan O’lkhon Adası’nda çektiği fotoğraflar...

2 / 36 Fotoğraflar 2005 Şubat’ında, sıcaklığın eksi 40 dereceye kadar düştüğü günlerde çekildi.

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4 / 36 Kışın Baykal donuyor, adaya at ve otomobille göl üstünden geçiliyor.

5 / 36 Tipide yolculara güzergâhı göstermek için buza dev kütükler dikiyorlar.

6 / 36 İşte Matthieu Paley'in büyüleyici fotoğraf arşivi...

7 / 36 Bu küçük kız Afganistan’ın 4300 metre yüksekliğindeki Pamir Yaylası’nda yaşayan bir Kırgız.

8 / 36 Yak yetiştirip, Pakistan’da satıyorlar.

9 / 36 Kırgız kabileleri, 1979’da Afganistan’ın Sovyetler Birliği’nce işgali sırasında, erişilmesi güç dağlara kaçmış.

10 / 36 Bir kısmı Pakistan’a sığınmış.

11 / 36 Bir kısmı Pakistan’a sığınmış.

12 / 36 Paley, "Eskimo" dediğimiz kendi dillerinde "Inuit" olarak adlandırılan kutup yerlilerini de görüntüledi.

13 / 36 Inuit halkı Eskimo sözcüğünün "çiğ et yiyen kişi" anlamına geldiğine inanıldığı için bu kelimenin kendilerini tanımlamak amacıyla kullanılmasını hakaret kabul ediyor.

14 / 36 İnuitler, günümüzde çoğunlukla Grönland'ın, Kanada'nın, ABD'nin ve Rusya'nın yasal sınırlarının iki yanında yaşamlarını sürdürüyor.

15 / 36 Alaska'da çamur sıvalı dikdörtgen evlerde, Grönland'da taş, toprak ve balina kemiğinden yapılmış kubbeli evlerde, Kanada'da ise iglo denilen buzdan yapılmış kubbeli evlerde yaşarlar.

16 / 36 İşte İnuitlerin yaşamından kareler...

17 / 36 İşte İnuitlerin yaşamından kareler...

18 / 36 İşte İnuitlerin yaşamından kareler...

19 / 36 İşte İnuitlerin yaşamından kareler...

20 / 36 İşte İnuitlerin yaşamından kareler...

21 / 36 Altı yıldır mağarada yaşıyor Son yılların en şiddetli soğuklarının yaşandığı ve geçtiğimiz günlerde 4 kişinin soğuktan donarak öldüğü Bosna Hersek'te bazı evsizlerin yaşamı yürek burkuyor.

22 / 36 Ülkenin orta kesimlerindeki Zenitsa kenti yakınlarında bulunan bir mağarada altı yıldır yaşamını sürdüren Jarko Hrgiç de soğukların başlamasıyla zor günler yaşıyor.

23 / 36 Bir zamanlar ailesi ile birlikte yaşadığı sıcak bir evi olan Hrgiç'e bugün mağarasında köpekler arkadaşlık ediyor.

24 / 36 Mağarada yaşama nedeninin "insanlardan uzak durma isteği" olduğunu anlatan Hrgiç, "Burasını 30 yıl önce keşfettim. Şehir merkezinde yaşarken buranın önünden geçer, nehirde yüzmeye giderdim" dedi.

25 / 36 Eşinden 30 yıl kadar önce boşandığını ve kendisiyle görüşmeyen bir oğlu olduğunu anlatan Hrgiç, birçok kez Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunduğunu ancak her seferinde geri çevrildiğini söyledi.

26 / 36 Mağarada, yemek pişirmek haricinde ateş yakmayan Hrgiç, "Yaz ya da ilkbahara oranla kışları mağarada olmak çok daha iyi. Tek sıkıntım nehrin taşıp mağaranın içine su girmesi. Yoksa içerisi sıcak. Buradaki taş özel bir taş. Kışları sıcak yazları ise serin oluyor" ifadesini kullandı.

27 / 36 Son yılların en şiddetli soğuklarının yaşandığı Bosna Hersek'te geçen hafta 44 yaşındaki Milorad Çeliç Tesliç'te, '53 yaşındaki M.K. Tuzla'da, 59 yaşındaki P.L. Yablanitsa'da, 44 yaşındaki N.E. ise Zenitsa şehrinde donarak hayatını kaybetmişti.

28 / 36 İşte Jarko Hrgiç'in zor yaşamından kareler...

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