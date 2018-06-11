Giydiğine bin pişman oldu! Güneşte saatler o bikiniyle oturunca...

Bu duruma düşmek istemiyorsanız, sizleri önceden uyaralım... Güneşe çıktığınızda yapacağınız hatalar kadar sevdiklerinizin de kurbanı olabilirsiniz. İşte kanıtı...

Güneş kurbanları

1 / 20 Dantelli kıyafetlerle güneşlenmenin sonucu

2 / 20 Sizi sevenlerin sulu şakalarına dikkat edin

3 / 20 Her daim gülebilmek önemli tabi...

4 / 20 Güneşe çıkacağınız ilk günler en minik mayonuzu giyin ki böyle görüntüler oluşmasın

5 / 20 Henüz bronzlaşmamış teninizle, sandalet giyip güneş altında durmasanız iyi

6 / 20 Keşke o tişörtü çıkarabilseydin

7 / 20 Tişörtü çıkarmayı akıl edip, yandan asmalı çantayı bırakamamak

8 / 20 Bana bir şey olmaz dersin ama sonuç

9 / 20 Bu çocuğa çok pis eşek şakası yapılmış

10 / 20 Bu yaz aylarına girdiğimizde açık tenlilerin büyük bir sorunu

11 / 20 Ellerini göbeğine koymasaydın iyiydi

12 / 20 Sen moda diye giyersin ama...

13 / 20 Bir bikini faciası daha

14 / 20 Göz bandı sahilde uyumak için çok mantıklı değil gibi

15 / 20 Çok güneş annecim

16 / 20 Bravo evlat amele yanığında 1 numarasın

17 / 20 Ben olsam o terlikleri yakardım!

18 / 20 Yaşıyor çok şükür

19 / 20 2017 yazının unutulmaz anısı pozu mu bu?