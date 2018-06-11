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Giydiğine bin pişman oldu! Güneşte saatler o bikiniyle oturunca...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.06.2018 09:47 | Son Güncelleme

Güneş kremi sürmeyip üstüne kıyafetleriyle beraber güneşlenen insanların düştüğü komik durumlar sanal alemi salladı.

Bu duruma düşmek istemiyorsanız, sizleri önceden uyaralım... Güneşe çıktığınızda yapacağınız hatalar kadar sevdiklerinizin de kurbanı olabilirsiniz. İşte kanıtı...

Güneş kurbanları

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Dantelli kıyafetlerle güneşlenmenin sonucu
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Sizi sevenlerin sulu şakalarına dikkat edin
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Her daim gülebilmek önemli tabi...
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Güneşe çıkacağınız ilk günler en minik mayonuzu giyin ki böyle görüntüler oluşmasın
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Henüz bronzlaşmamış teninizle, sandalet giyip güneş altında durmasanız iyi
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Keşke o tişörtü çıkarabilseydin
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Tişörtü çıkarmayı akıl edip, yandan asmalı çantayı bırakamamak
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Bana bir şey olmaz dersin ama sonuç
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Bu çocuğa çok pis eşek şakası yapılmış
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Bu yaz aylarına girdiğimizde açık tenlilerin büyük bir sorunu
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Ellerini göbeğine koymasaydın iyiydi
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Sen moda diye giyersin ama...
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Bir bikini faciası daha
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Göz bandı sahilde uyumak için çok mantıklı değil gibi
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Çok güneş annecim
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Bravo evlat amele yanığında 1 numarasın
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Ben olsam o terlikleri yakardım!
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Yaşıyor çok şükür
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2017 yazının unutulmaz anısı pozu mu bu?
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Ve bir güneş yanığı mağduru daha...
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Anahtar Kelimeler:
güneş Krem güneş kremi Güneş Yanığı

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