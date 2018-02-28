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Bu avukat bir başka! Giydiğini bir daha giymiyor, eğlence mekanlarından hiç çıkmıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.02.2018 15:18 | Son Güncelleme

Yarden Hanham isimli İsrailli avukat sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İşten çok gezerken görülen güzel avukat, girdiği her mekanda dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Sosyal medyayı sallayan avukat

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İsraiili avukat Yarden Haham, Instagram hesabında yaptığı fotoğraf paylaşımları ile bir anda internet fenomeni oldu.
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217 bin takipçisi bulanan Yarden Hanham, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini kendisine hayran bırakıyor.
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Fiziğiyle mankenlere taş çıkartan güzel danstan vaz geçemiyor.
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Kalçalarıyla ön plana çıkmayı seven avukat, giydiği kıyafetlerle de iddiasını ortaya koyuyor.
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Eğlence mekanlarından ve gezmekten vaz geçemeyen Yarden Hanham'ın giydiği kıyafetini bir daha üzerinde görmek de imkansız.
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İşte fenomen avukatın sosyal medya paylaşımları...
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
MAL MÜLK ÇOK OLACAĞINA,BU AVUKAT GİBİ MALIN OLSUN....
ŞİSEDEN ÇAKAÇAN BUNU ONU ISTIYO BU BELLI DEGILMI
Bu kadın eğer estetiksiz bu vücut şeklini yaptıysa helal olsun. Fizik süper harbiden
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