Giyimleriyle sosyal medyayı şaşırtıyorlar... Şimdi paraya para demiyor

Bir Instagram hesabı olarak ortaya çıktılar. Irak denince aklımıza gelen kalıplara uymuyorlardı. Batılı tarzda şık kıyafetler, uzun sakallar, takım elbiselere uyumlu mendiller...

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Erbil’de yaşayan ve şık giyinmeyi seven erkekler bir araya gelerek ‘Mr Erbil’ yani ‘Bay Erbil’ hesabını oluşturdular. Ancak işlerin bu noktaya gelebileceği hiç akıllarına gelmemişti.