HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Giyimleriyle sosyal medyayı şaşırtıyorlar... Şimdi paraya para demiyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.05.2018 07:29 | Son Güncelleme

Mr. Erbil hesabıyla hayatımıza dahil olan sosyal medya fenomenleri, Irak'ın bilinen yüzünün aksine Batılı giyimleriyle dünyayı şaşırttılar.

Her geçen gün sosyal medya hesabındaki takipçileri çoğaltan ikili şimdilerde paraya para demiyor.

Sosyal medyanın yeni fenomenleri şaşırtıyor

1 / 19

Bir Instagram hesabı olarak ortaya çıktılar. Irak denince aklımıza gelen kalıplara uymuyorlardı. Batılı tarzda şık kıyafetler, uzun sakallar, takım elbiselere uyumlu mendiller...
2 / 19

Erbil’de yaşayan ve şık giyinmeyi seven erkekler bir araya gelerek ‘Mr Erbil’ yani ‘Bay Erbil’ hesabını oluşturdular. Ancak işlerin bu noktaya gelebileceği hiç akıllarına gelmemişti.
3 / 19

Bu hesap üzerinde para kazanan Iraklı gençler her geçen gün gruplarına yeni üyeler ekliyorlar.
4 / 19

Instagram’da takipçi sayıları hızla artan grup bir anda sosyal medya dünyasının ilgisini çekti.
5 / 19

Kalıpları yıkan tarzlarıyla kendilerinden bahsettiren Erbilli gençler yavaş yavaş dünya medyasında konu olmaya başladı. BBC onları ‘hipster Kürtler’ olarak tanımladı.
6 / 19

Onlarsa kendilerine hipster değil sadece ‘beyefendi’ denmesini tercih ettiklerini söylüyor. İngiliz, Alman ve Fransız medyasının yoğun ilgisiyle karşılaştılar.
7 / 19

Getty Image onlarla bir çekim gerçekleştirdi. Erkek moda dünyasının önemli dergisi GQ onlarla röportaj yaptı.
8 / 19

Grup hobi olarak başladıkları Instagram macerasından para kazanmaya başladı.
9 / 19

10 / 19

11 / 19

12 / 19

13 / 19

14 / 19

15 / 19

16 / 19

17 / 19

18 / 19

19 / 19

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mr. Erbil instagram sosyal medya ırak

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu (Teknoloji devleri zirvede)

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu (Teknoloji devleri zirvede)

Aşk yogası sanal alemi salladı

Aşk yogası sanal alemi salladı

Sadece IQ’su 146 ve üzerinde olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor

Sadece IQ’su 146 ve üzerinde olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor

Bu görüntüler İstanbul'dan... Muhteşem kutlama

Bu görüntüler İstanbul'dan... Muhteşem kutlama

En acı bakış

En acı bakış

Ramazan'da enerjinizi korumaya yarayacak besinler

Ramazan'da enerjinizi korumaya yarayacak besinler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.